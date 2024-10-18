США нададуть Україні цілу низку 'великих' пакетів допомоги: Зеленський назвав місяці

Сполучені Штати впродовж кількох місяців максимально посилюватимуть Україну, заявив Володимир Зеленський.

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США в наступні місяці даватимуть "великі" пакети допомоги / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента, Міністерство оборони США

США протягом жовтня-грудня 2024 року планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги. Загальна вартість американської допомоги - від 500 до 750 млн доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам в ефірі телемарафону.

Президент нагадав, що два дні тому він мав розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої американський лідер оголосив про новий пакет допомоги Україні.

"Ми отримали пакет на півмільярда, а також домовилися, що це буде частиною плану: ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці - жовтень-грудень - максимально посилити Україну", - розповів Зеленський. відео дня

Відповідаючи на запитання про реакцію західних країн на план перемоги України, глава держави нагадав, що спершу представив його Сполученим Штатам. За його словами, найближчим часом до Києва прибуде делегація Білого дому з відповідями щодо "плану перемоги".

"Реакція була майже одразу. Наша команда поїхала туди з начальником Генерального штабу Баргилевичем, а також віце-прем'єркою Стефанішиною. Працювали над питаннями щодо НАТО і також щодо запрошення в НАТО, а також з другим пунктом плану перемоги щодо посилення нашої армії зараз. Щодо реакції, я чекаю команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут з тими, чи іншими відповідями", - зазначив Зеленський.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, Австралія передасть Україні 49 танків Abrams у рамках нового пакету військової допомоги на загальну суму 245 мільйонів доларів.

Танки Abrams / Інфографіка: Главред

Також Німеччина разом з трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на загальну суму 1,4 мільярда євро, який нададуть до кінця 2024 року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що новий пакет включатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex, зенітні установки Gepard, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та артилерійські боєприпаси.

Окрім цього, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні оборонної допомоги в розмірі 7,9 мільярда доларів, а також запровадили нові санкції проти Росії.

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