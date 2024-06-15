Гітлера на зустріч у Тегеран теж не кликали: експерт про відсутність РФ на Саміті

Для запрошення країни-агресора Росії на Глобальний саміт миру, ініційований президентом Володимиром Зеленським, ще не визріли потрібні обставини, заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.
"Адже і Гітлера на Тегеранську конференцію не запрошували - його "запросили" вже на Нюрнберзький трибунал після того, як Німеччина капітулювала. Ось і для запрошення Путіна мають скластися певні умови", - заявив він у коментарі Главреду.
Експерт нагадав про те, що мирний план Зеленського проголосований в ООН, його підтримали 140 країн, але Саміт миру розглядатиме поки що тільки перші три пункти цього плану.
"І зараз Україна продавила можливість наносити удари по території Росії. Усе це спрямовує РФ у правильне русло", - зазначив він.
Водночас аналітик вважає, що зустріч, яку Росія проведе паралельно із Самітом миру, буде спробою показати, що нібито існує альтернативна точка зору.
"Не думаю, що на цій зустрічі зберуть ідіотів, які будуть відкрито підтримувати агресію Росії проти України. Найімовірніше, там звучатиме дуже розпливчаста термінологія", - додав Загородній.
Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
Саміт миру - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський прибув до Швейцарії і зробив важливу заяву. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб покласти край війні, наголосив президент України.
Нагадаємо, у Володимира Зеленського раніше розкрили ймовірний сценарій допуску РФ на новий Саміт миру. На другому Саміті може обговорюватися дорожня дорожня карта просування до миру, каже Ігор Жовква.
Як раніше повідомлялося, експерт Тарас Загородній розповів про "істерику" РФ і Китаю перед Самітом миру. Пекін і Москва розуміють довгострокові наслідки цього саміту, каже Тарас Загородній.
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