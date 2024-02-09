УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Геополітичний божевільний": у ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України

Олексій Тесля
9 лютого 2024, 15:06
Інтерв'ю Володимира Путіна - це інформаційно-психологічна спецоперація, впевнений Андрій Юсов.
Путін, Юсов
Андрій Юсов прокоментував інтерв'ю Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував інтерв'ю диктатора Володимира Путіна американцеві Такеру Карлсону, в якому він висловив нові брехливі твердження про Україну.

Інтерв'ю Путіна не могло не бути спецоперацією РФ, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу, це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, російська спецоперація. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю - це вільний світ, західний світ. Ці наративи брехливі і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ", - сказав представник ГУР.

відео дня

Водночас він каже, що Путін є "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, які нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

"Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт, що російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоб впливати на західну аудиторію, свідчить про те, що для них ця аудиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них критично важлива", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, напередодні Путін дав інтерв'ю, в якому повторив заїжджені наративи російської пропаганди, включно з тими, що стосуються війни в Україні.

Він звинуватив Україну в небажанні вести переговори, заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні і хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін ГУР Андрій Юсов
Реклама

Головне за день

"Повторив стару брехню": в ЄС жорстко відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону

"Повторив стару брехню": в ЄС жорстко відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону

16:10 Світ
Перелом у війні: Данілов відреагував на можливу перемогу Трампа на виборах у США

Перелом у війні: Данілов відреагував на можливу перемогу Трампа на виборах у США

15:19 Політика
РФ атакувала б НАТО ракетами і БПЛА: у США пояснили важливість допомоги Україні

РФ атакувала б НАТО ракетами і БПЛА: у США пояснили важливість допомоги Україні

14:06 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:13

Працюватимуть цілодобово: Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації

16:10

"Повторив стару брехню": в ЄС жорстко відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону

16:00

Потрібно за 5 секунд знайти помилку на картинці: загадка для найкмітливіших

15:56

Плювався просто на підлогу: Путін зганьбився під час інтерв'ю Карлсону

15:50

Якщо не отримаємо допомогу від США: в Україні можуть підняти податки

Без допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - МусієнкоБез допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - Мусієнко
15:35

Як очистити чайник, якщо він згорів: спосіб, який виручить кожну господиню

15:19

Перелом у війні: Данілов відреагував на можливу перемогу Трампа на виборах у США

15:19

Блогерка-мільйонниця показала простий рецепт карамелі та розповіла її секрет

15:06

"Геополітичний божевільний": у ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України

Реклама
14:51

5 правил, як робити масаж обличчя самостійно: чудовий спосіб позбутися набряківВідео

14:43

Країна НАТО отримала дані про загрозу нападу Росії: названо терміни

14:13

Стала трансвеститом: Лорак видала черговий маячний пост і нарвалася на критику українців

14:12

"Математичні розрахунки, які працюють" - Мусієнко про термін нового контрнаступу

14:06

РФ атакувала б НАТО ракетами і БПЛА: у США пояснили важливість допомоги Україні

13:53

Вибух на ракетному заводі РФ: в британській розвідці назвали ймовірну причину

13:10

3 способи зробити так, щоб кекси не прилипали до форми: проблему як рукою зніме

13:10

Застосували заборонену зброю: генерал ЗСУ розповів про тривожну ситуацію на фронті

13:09

РФ призупинила штурми під Куп'янськом: у ЗСУ розкрили плани окупантів Путіна

12:20

7 помилок, які не можна робити з електричною плитою: більшість про це не здогадується

12:18

Порошенко може потрапити до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший обвинувачений у держзраді - ЗМІ

Реклама
12:16

Росіяни пішли ва-банк: експерт оцінив наступ окупантів на 2 ключових напрямках

12:14

Залужному і Буданову присвоїли звання Героя України

12:14

Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ

12:13

Надпотужна безкоштовна онлайн-подія року: AI Marketing Day 2024 від WebPromoExperts новости компании

12:07

Гороскоп на завтра 10 лютого: Тельцу - суперечки, Водолію - заповітна мрія

11:31

Мусієнко пояснив, що означають слова Зеленського про стагнацію на фронті

11:30

Контрнаступ навесні і вихід до Криму: Мусієнко назвав ударний напрямок для ЗСУВідео

11:27

Для чого господині кладуть лаврові листки у горщик з рослинами: секрет розкрито

11:12

Намагаються відрізати і потужно тиснуть: Барабаш заявив, що ситуація в Авдіївці загострюється

11:05

Україну накриють сніг і дощ, буде +17: синоптик попередив про аномальну погоду

10:57

Мирні переговори та окупація Криму: основні тези із інтерв'ю Путіна Карлсону

10:33

Аварія Іл-76: українських полонених на борту не було - ДаніловВідео

10:32

У Росії "скасували" ще двох співачок

10:23

Путін провалився в Україні, але не знає кордонів: Боррель попередив про загрозу

10:07

Путін щосили тримав ногу, що тряслася, і кашляв під час інтерв'ю американському журналістуВідео

10:01

Церковне свято 10 лютого: що не можна позичати на святого Харлампія

09:50

У РФ загорівся нафтопереробний завод: перед пожежею чули вибухиВідео

09:49

Ситуація на одному з напрямків змінилась: в ЗСУ розповіли про важливе рішення РФ

09:30

Мотопили та садова техніка STIHL: вибір №1 серед українських споживачів новости компании

09:29

"Хлопці, прокидайтеся": у країнах ЄС рознесли Конгрес і закликали допомогти Україні

Реклама
08:53

Путін зажадав від Зеленського нових переговорів і назвав умову

08:41

Україна перемогла в Чорному морі, РФ тепер складніше тримати Крим - Foreign Affairs

08:13

Відставка Залужного - новий етап у війні, але Зеленський ризикує помилитися - The Economist

08:10

Карлсон приїхав до Путіна на кастинг для участі у великій політиціПогляд

07:35

Лише одиниці за 10 секунд вгадають тварину на малюнку: складна загадка з "родзинкою"

07:30

Путін в інтерв'ю "американському Соловйову" назвав свою мету у війні з Україною

06:46

Вночі РФ атакувала Харківщину "Шахедами": що відомоВідео

06:10

Точність "сучасних" ракет Росії різко знизиласяПогляд

05:50

"Кремль ризикувати не може": Гельман пояснив, чому Надєждіна зняли з виборівВідео

05:24

"500 тисяч мобілізованих війну не виграють": майор ЗСУ висловився про мобілізацію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти