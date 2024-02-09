"Геополітичний божевільний": у ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України

Інтерв'ю Володимира Путіна - це інформаційно-психологічна спецоперація, впевнений Андрій Юсов.

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Андрій Юсов прокоментував інтерв'ю Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував інтерв'ю диктатора Володимира Путіна американцеві Такеру Карлсону, в якому він висловив нові брехливі твердження про Україну.

Інтерв'ю Путіна не могло не бути спецоперацією РФ, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу, це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, російська спецоперація. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю - це вільний світ, західний світ. Ці наративи брехливі і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ", - сказав представник ГУР.

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Водночас він каже, що Путін є "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, які нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

"Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт, що російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоб впливати на західну аудиторію, свідчить про те, що для них ця аудиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них критично важлива", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, напередодні Путін дав інтерв'ю, в якому повторив заїжджені наративи російської пропаганди, включно з тими, що стосуються війни в Україні.

Він звинуватив Україну в небажанні вести переговори, заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні і хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

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