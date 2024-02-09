Путін щосили тримав ногу, що тряслася, і кашляв під час інтерв'ю американському журналісту

Йому доводилося щосили тримати свою ногу на місці.

https://glavred.net/politics/putin-izo-vseh-sil-derzhal-tryasushchuyusya-nogu-i-kashlyal-vo-vremya-intervyu-amerikanskomu-zhurnalistu-10540265.html Посилання скопійоване

Путін трясся під час інтерв'ю / Колаж Главред, фото скріншот tuckerclarson

Терористу і диктатору, президенту Росії Володимиру Путіну довелося стримувати ногу, яка тряслася, під час інтерв'ю з Такером Карлсоном - на тлі чуток про те, що його здоров'я погіршується.

За інформацією The Daily Mail, у двогодинному інтерв'ю з колишнім ведучим Fox News, опублікованому в четвер, Путіну довелося рукою тримати ногу і не давати їй рухатися. 71-річний бункерний дід також кілька разів кашляв, роблячи гучні заяви, наприклад, про те, що Росія має "надзвукові ракети", які перевершують всі інші країни, а репортер Wall Street Journal Еван Гершкович є "шпигуном".

На відео - неконтрольована нога Путіна і спроби тримати її:

відео дня

Деякі критики засумнівалися у здоров'ї Путіна перед інтерв'ю, коли його сфотографували з дивними гримасами під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком 28 січня. Багато хто зазначив, що Путін виглядав розгубленим.

Тим часом Кремль неодноразово спростовував чутки про те, що у Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям, наприклад, про те, що у нього сталася зупинка серця восени або що він хворий на рак і використовує двійників.

Як повідомляв Главред, Путін в інтерв'ю Карлсону також назвав свою мету у війні з Україною і визнав, що її ще не досягнуто.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні і хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.