Операція 'Наступник': експерт розповів, скільки ще буде правити Путін

За словами політтехнолога, наразі Володимир Путін думає лише про збереження капіталів і про власну безпеку.

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Експерт розповів, склільки ще буде правити Путін / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

В Росії досі не починають операцію "наступник" для Володимира Путіна, оскільки це становить небезпеку для режиму навіть за пострадянськими мірками. Однак, якщо Путін все-таки виграє вибори президент РФ у березні 2024 року, то він все одно буде правити менше за встановлений президентський термін. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

Він вказує на те, що російський диктатор Володимир Путін буде правити менше ніж до 2030 року.

"Війна - випробування і трагедія для України, але і для Росії вона стала тягарем, що руйнує країну зсередини, зокрема економіку. Ми марно сподівалися, що це руйнування відбудеться миттєво, адже інтеграція російської економіки у світову здавалася дуже глибокою. Але виявилося, що це зовсім не так. Та й Китай зіграв важливу роль, коли замінив Росії світ і як постачальник, і як споживач. Тому миттєвого розвалу не сталося. Ба більше, деякі санкції навіть згуртовували росіян навколо Путіна", - вказує він.

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Гельман робить висновок, що Путін не зможе залишитися при владі так довго. Він додає, що швидше за все Путін не буде вирішувати, хто стане його наступником - це питання, яке вирішуватимуть інші люди.

"Путін же має думати про безпеку, збереження своїх капіталів і про те, щоб його оточення не постраждало за нової влади. Принаймні, поки триває нинішня військова кампанія, для Путіна пошук наступника не є актуальним питанням, ба більше, це небезпечно. Можна говорити про близькі й далекі кола Путіна, але це безглуздо, тому що людина припускає, а Бог розпоряджається. І в даному випадку не має значення, що там припускає людина Путін, оскільки буде все одно по-іншому, - вказує Гельман.

Крім того, російський політтехнолог наголошує, що стратегічні плани Путіна ніколи не реалізовувались через слабкість кремлівського диктатора і обмеженість в ресурках, які є в Росії.

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Президентські вибори в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Центрвиборчком Росії одноголосно відхилив реєстрацію кандидата в президенти Бориса Надєждіна. Він планує оскаржити це рішення у Верховному суді РФ.

В РФ не проводиться жодного виборчого процесу, і також не існує так званих опозиційних кандидатів, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У березні 2024 року в Росії планують провести вибори президента. І хоча їх результат вже очевидний, Володимиру Путіну вони потрібні для отримання легітимності на міжнародній арені. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

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