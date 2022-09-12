Генерал ЗСУ пояснив, наскільки Україна близька до перелому у війні / Фото УНІАН

Генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді сказав-що українська армія тільки-тільки почала успішно перехоплювати стратегічну ініціативу у російських окупантів.

"Зараз предтеча такого моменту. Ми отримаємо результат не так швидко, як нам би того хотілося. Я говорю про те, що ми перехоплюємо стратегічну ініціативу у Росії. Перехоплюємо, не перехопили. Тобто ми на початку цього шляху. І ілюзій на цей рахунок живити не треба", - говорить вона.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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