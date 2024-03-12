"Ударного кулака" росіян немає: у ЗСУ сказали, що відбувається на Таврійському напрямку

Загарбники на Таврійському напрямку проводять заміщення їхніх сил, які потребують відновлення, підсилення, заміни. Але "ударний кулак" вони не сформували.

https://glavred.net/ukraine/udarnogo-kulaka-rossiyan-net-v-vsu-skazali-chto-proishodit-na-tavricheskom-napravlenii-10549442.html Посилання скопійоване

У ЗСУ сказали, що відбувається на Таврійському напрямку/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада

Російські окупанти не готують "ударний кулак" для прориву на Таврійському напрямку – там кількість військ ворога більш-менш стала.

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він зазначив, що здебільшого йдеться про заміщення їхніх існуючих сил, які потребують відновлення, підсилення, заміни.

відео дня

"Ми бачимо усі спроби росіян провести певну ротацію, провести підсилення тих підрозділів, які у них виснажуються, винищуються… Але немає підстав говорити, що на якомусь з напрямів ОСУВ "Таврія" противник готує ударний кулак для великого прориву в глибину нашої оборони. Це здебільшого йдеться про заміщення їхніх існуючих сил, які стають непридатними і потребують відновлення, підсилення, заміни", – зазначив Лиховій.

Він розповів, що загальна чисельність контингенту російських окупантів на кожному з відрізків залишається плюс-мінус сталою.

"Про формування ударних кулаків не йдеться. Якби таке було, ми б це бачили, ми б про це попереджали, і в будь-якому випадку були б готові. А зараз йдеться про таку рутинну, на жаль дошкульну, але вже звичну роботу тими силами, які у росіян є", – сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Він додав, що на Авдіївському напрямку перебуває близько 48 тисяч російських окупантів, на Запорізькому – теж близько 50 тисяч, на решті напрямків – майже такі ж цифри.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ націлилася на два великі вузли – експерт назвав, які міста під загрозою. Після захоплення Авдіївки для російських окупантів найбільш пріоритетними напрямками стають Часів Яр Донецької області та Куп'янськ Харківської області, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ змогли кардинально змінити ситуацію на фронті. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначає, що інтенсивність російського наступу зменшилась через активну роботу артилерії Сил оборони України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав ще одну небезпеку для України. Він зазначив, що можливу паузу у бойових діях Путін може використати для відновлення боєздатності своєї армії, після чого РФ з новими силами рушить на Україну для її окупації.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.