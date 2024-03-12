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Міг бути хтось "важливий": ЗМІ розкрили деталі удару ЗСУ по кораблю РФ на півдні

Яна Ставська
12 березня 2024, 05:15
Інформація про удар по кораблю і скиглення пропагандистів Кремля щодо зникнення генерала Теплинського збіглися у часі.
Міг бути хтось
Росіяни чомусь розмістили на судні командний пункт / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Українські аналітики Defense Express вважають, що на судні загарбників, які ЗСУ уразили у понеділок, 11 березня, міг перебувати хтось з російських військових топ-чиновників.

У публікації видання вказується, що корабель росіян, найімовірніше, потопили у районі Дніпровського лиману поряд з окупованим селищем Виноградне, що на лівому березі Херсонщини.

Саме судно, за даними аналітиків, зʼявилося у лимані ще в червні 2023 року, що експерти пояснюють наслідками підриву Росією Каховської ГЕС і затоплення частини української території.

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"Також застосування саме авіаудару може бути ознакою того, що на цьому судні несподівано з'явилась якась важлива особа, тобто удар необхідно було завдати у дуже короткий час та максимально потужний. А у цьому районі не було інших засобів ураження необхідної могутності", - пояснюють у Defense Express.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Удар по судну росіян

Збройні сили завдали удару по судну російських окупантів у понеділок, 11 березня. Росіяни чомусь розмістили на ньому командний пункт.

Разом з тим в мережі поширюється інформація про зникнення генерала Михайла Теплинського, який раніше вів безпосереднє командування російськими загарбниками в Україні. Пропагандисти скаржаться, що той не виходить на звʼязок.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що серед двохсотих на цьому кораблі можуть бути відомі прізвища.

Підтверджень ліквідації генерала немає ні з російського, ні з українського боку.

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