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ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал

Яна Ставська
11 березня 2024, 22:43
Росіяни чомусь розмістили на судні командний пункт.
ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал
ЗС РФ продовжують зазнавати великих втрат на війні проти України / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Збройні сили завдали удару по судну російських окупантів у понеділок, 11 березня.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео ураження, наголосивши, що йдеться про пункт управління загарбників.

За даними Української правди, удару було завдано у понеділок, 11 березня, у Херсонській області.

відео дня

Свій пункт управління окупанти розмістили на кораблі.

ЗСУ вдарили по пункту управління загарбників - дивіться відео:

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал

Разом з тим в мережі поширюється інформація про зникнення генерала Михайла Теплинського, який раніше вів безпосереднє командування російськими загарбниками в Україні. Пропагандисти скаржаться, що той не виходить на звʼязок.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що серед двохсотих на цьому кораблі можуть бути відомі прізвища. Однак підтверджень немає ні з російського, ні з українського боку.

Хто такий Михайло Теплинський

Михайло Теплинський - воєнний злочинець, генерал-полковник ЗС Росії. За даними ГУР МОУ, станом на 2017 рік, Теплинський здійснював безпосереднє керівництво російськими окупаційними військами на сході України.

16 квітня 2023 року британська розвідка повідомила, що Теплинського повернули до бойових дій в Україні. 9 липня 2023 року, через кілька тижнів після заколоту Пригожина, британське ЗМІ Daily Mail написало, що Теплинський очолив окупаційні сили в Україні після відсторонення від командування Валерія Герасимова, який зберіг посаду начальника Генштабу.

30 жовтня 2023 року призначений командувачем угруповання військ "Днепр", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Російські окупанти намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області. Однак протягом останніх двох тижнів не мають успіху.

Українські військові продовжують укріплювати оборонні лінії, але, як пише Der Spiegel, робота йде поки що повільно - хоча час тут має вирішальне значення. Наприклад, стратегічно важливе місто Токмак російські окупанти оточили "майже середньовічним кільцем оборони", яке ЗСУ будуть змушені проходити в разі прориву на цьому напрямку. А навколо Оріхового, яке контролюють українські захисники, фортифікацій набагато менше.

Крім того, окупаційні війська агресора Росії збирають сили, щоб спробувати вибити бійців ЗСУ із зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Водночас атаки окупантів у районі Роботиного та Вербового Запорізької області видихаються. За минулі 24 години противник у зоні відповідальності "Таврії" втратив 392 військових убитими та пораненими. Також противник втратив 47 одиниць військової техніки, 352 дрони та чотири склади боєприпасів.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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