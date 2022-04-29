Рашистів змішали з землею: на Харківщині ЗСУ розгромили пункт управління ворога

Знищено багато техніки і живої сили противника в результаті потужного удару ЗСУ.
Збройні Сили України знищили пункт управління противника у селищі Забавне Харківської області.
Відповідне відео з кадрами ураження позицій російських окупантів опубліковано в Мережі.
"Судячи з кадрів, знищено багато техніки і живої сили противника", - йдеться в підписі до відео.
Додамо, що на кадрах зафіксовано удар артилерією ЗСУ по російському командному пункту.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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