Рашистів змішали з землею: на Харківщині ЗСУ розгромили пункт управління ворога

ЗСУ потужно вдарили по ворогу на Харківщині / УНІАН

Збройні Сили України знищили пункт управління противника у селищі Забавне Харківської області.

Відповідне відео з кадрами ураження позицій російських окупантів опубліковано в Мережі.

"Судячи з кадрів, знищено багато техніки і живої сили противника", - йдеться в підписі до відео.

Додамо, що на кадрах зафіксовано удар артилерією ЗСУ по російському командному пункту.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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