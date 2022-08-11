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Генерал назвав місто України, яке хочуть захопити російські окупанти

11 серпня 2022, 10:27

Якщо російські загарбники не можуть підібратися до Миколаєва, то через Вознесенськ вони зроблять спробу прориву в Одеську область. Але свій шанс вони упустили.

Дмитро Марченко
Дмитро Марченко розповів про плани окупантів щодо захоплення міст України / Фото УНІАН

Російські окупанти імовірно пробуватимуть наступати на двох напрямках - Миколаївському та Криворізькому. Якщо у них вдасться хоча б на одному з них прорватися, то вони будуть перекидати туди інші сили та робити його пріоритетним. Про це розповів генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, росіяни хочуть окупувати Кривий Ріг для створення плацдарму, щоб наступати на Вознесенськ і Южноукраїнськ Миколаївської області.

"Вони вже намагалися взяти Миколаїв, їм це не вдалося, тому зараз хочуть обійти його, взяти в кільце і потім це кільце зменшити. В принципі так, як робили з Маріуполем. Але думаю, що усі ці їхні плани руйнуватимуться, щойно вони почнуть якісь наступальні дії", – сказав командувач обороною Миколаєва.

Марченко додав, що якщо російські окупанти не можуть підібратися до Миколаєва, то через Вознесенск вони зроблять спробу прориву в Одеську область.

"Таке у них і було в початкових планах. Але, скажімо так, свій шанс це зробити вони втратили ще в березні. Тому зараз їм буде дуже складно, вони понесуть великі втрати і особового складу, і техніки. Окупанти вже морально дуже пошарпані та хочуть тікати. З їхніх переговорів ми чуємо, що замість пральних машин і мікрохвильовок вони почали шукати надувні матраци та гумові човни - збираються бігти за Дніпро", - резюмував генерал-майор.

Дивіться новини Миколаєва онлайн:

Як повідомляв Главред, генерал-майор ВСУ і керівник оборони Миколаєва Дмитро Марченко вважає, що Україна може завершити війну з Росією та здобути перемогу вже навесні майбутнього року, вийшовши на межі 1991-го.

При цьому Марченко вважає, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року. Довше не витримають ані Росія, ані Україна.

Інші новини:

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