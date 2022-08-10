Арестович озвучив найгірший сценарій розвитку війни для України

Олексій Арестович/ ВСУ, скріншот

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів приблизний варіант розвитку подій в Україні в тому випадку, якщо все буде складатися не найкращим чином.

"Найгірший сценарій, який я бачу, - це метушня до наступного літа, але за підсумком ми все одно переможемо. Я не вірю ні в корейський варіант, ні в стабілізацію фронту. Найгірший розклад - це якщо нам чомусь не вдасться осінній контрнаступ, всю зиму ми простоїмо в позиційній війні, поднаберем за цей час західного озброєння і військової техніки, включаючи авіацію. Ще ж ленд-ліз запрацює. І потім навесні винесемо їх в одну хвіртку, і все", - заявив Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Також Арестович зізнався, що ніхто не втомився від України.

"Олексій Резніков перед цим інтерв'ю спеціально просив передати наступне: "Льоша, скажи, що вони (міністри оборони країн-союзників – ред.) на Рамштайні всі тиснули руки і говорили: "Будь ласка, добийте гадину". Шведи додавали "за Полтаву", французи – "за Бородіно" і т.д. німці мовчали, але підморгували. Вони говорили: "Нарешті ви з ними покінчите", і пропонували "зробити це разом". Звичайно, політики не скажуть цього вголос, але ж це ж не просто політики, а Міністри оборони розвинених країн", - зазначив Арестович.

Ленд-ліз для України

9 травня 2022 року президент США Джо Байден пописав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи в 2022-2023 роках.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за прийняття програми ленд-ліз.

8 червня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україну вже почало надходити зброя по ленд-лізу.

Перше надходження важкого озброєння Україні від США в рамках ленд-лізу очікуються в кінці червня-початку липня. Терміни поставок затягуються через складність логістики, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Читайте також: