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"Ні вони, ні ми не потягнемо довго": генерал спрогнозував терміни закінчення гарячої фази війни

6 серпня 2022, 10:38

На даний момент очікується новий наступ окупантів на Миколаїв. Дмитро Марченко зазначив, що "чекаємо того ж, що і під час першої фази наступу".

Дмитро Марченко
Дмитро Марченко вважає, що гаряча фаза війни довго не триватиме / УНІАН

Гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року. Довше не витримають ні Росія, ні Україна. Таку думку озвучив командувач обороною Миколаєва генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю журналісту Тарасу Березовцю.

За його словами, на даний момент очікується новий наступ окупантів на Миколаїв. Марченко зазначив, що "чекаємо того ж, що і під час першої фази наступу".

"За тим же планом вони хочуть піти на Миколаїв, але я хочу усіх заспокоїти: не треба їх боятися. Їм страшніше, ніж нам. Вони теж бояться. Треба чинити опір. Будемо бити, будемо їх виганяти. Це наша земля, ми нікого не боїмося і нікого сюди не пустимо", – заявив Марченко.

Командувач обороною Миколаєва вважає, що гаряча фаза війни довго тривати не буде.

"Я дуже рідко беруся прогнозувати, але довго гаряча фаза війни тривати не буде. Ні вони, ні ми не потягнемо її довго. Я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця цього року однозначно", – сказав Марченко.

За його словами, звільнення тимчасово захоплених територій України, зокрема Херсонської області, залежить насамперед від того, чи нададуть Україні ту зброю, яку обіцяли західні партнери.

"Коли ми будемо знати – скільки її дадуть, тоді можна буде робити якісь прогнози. Зараз це важко прогнозувати. Але ми будемо битися з ним або без нього. Треба буде - будемо вилами виганяти окупантів", - підкреслив генерал-майор.

Дивіться новини Миколаєва онлайн:

Як повідомляв Главред, у британській розвідці зазначили, що російські окупанти перекидають нові сили на південно-західний напрямок. Помічена підготовка до наступу окупантів РФ. У Міноборони Великої Британії додали, що війна Росії з Україною скоро вступить в нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро.

Наприкінці липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ.

Також, за словами Арестовича, війська Росії зібрали в окупованій Херсонській області близько 30 тисяч військ. Вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг і Миколаїв. Їм поставили завдання бути готовими висуватися 6 серпня, але підготовка може затягнутися. Однак атака напевно провалиться, оскільки ступінь бойової готовності таких сил викликає серйозні сумніви.

Інші новини:

війна в Україні Дмитро Марченко новини України війна Росії та України
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