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Газоводи і ланцюжки постачання: полковник запасу СБУ назвав слабкі місця РФ для ударів ЗСУ

Альона Вороніна
19 квітня 2023, 16:01 оновлено 19 квітня, 16:06
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Росія залежна від газу, й у разі ударів по її газотранспортній системі це сильно позначиться на економіці РФ.
Украинские военные, Михаил Притула
Полковник запасу СБУ назвав слабкі місця РФ для ударів ЗСУ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook Михайло Притула

У країни-агресорки Росії є низка слабких місць, удари по яких можуть серйозно вплинути на подальший перебіг війни. Такі цілі для ударів ЗСУ є на території самої РФ та на окупованих територіях України.

Серед таких потенційних цілей, зокрема, газотранспортна система Росії. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в інтерв’ю Главреду.

"Якщо брати до уваги всю економіку Російської Федерації, то вразливою є газотранспортна система РФ. Газові труби, якими так пишається Росія, йдуть зверху по землі територією РФ. Є такі перехрестя газоводів, де по 10-15 труб великого діаметра перетинають один одного на невеличкій ділянці. Це місця, де газ іде під дуже високим тиском, і якщо з трубою щось трапляється, виникає дуже велика вирва", – зазначив Михайло Притула.

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За його словами, таких місць по Росії не так багато – до десяти. Але всі вони на відстані не більше 3 тисяч кілометрів від України.

"Це дуже цікаві місця, тому що Росія насправді сама дуже залежна від газу – як країна, яка постачає газ, вона завжди його віддавала кудись і якщо таке раптом трапиться, у РФ буде велике лихо. Так само є підземні газосховища у Підмосков’ї, ще ближчі до України, які теж є інфраструктурними об’єктами, які можуть бути легітимними військовими цілями. Тоді економіка Росії почуватиметься дуже погано", – сказав полковник запасу СБУ.

Ще однією потенційною ціллю для удару ЗСУ є логістичні ланцюжки, якими російські окупанти постачають озброєння в Україну. Серед них, зокрема, Кримський міст.

Також полковник уточнив, що законними цілями для удару є як ті логістичні ланцюжки, якими РФ постачає російським загарбникам зброю, так і ті, якими постачається для окупантів їжа. Адже усе, що стосується армії, є товарами військового призначення.

"Наприклад, ми знаємо, що росіяни вирили окоп від Бердянська до Мелітополя. Цей безперервний окоп довжиною 70 кілометрів для ефективного функціонування може вмістити приблизно 24 тисячі персоналу. Щоб забезпечувати їх їжею, потрібно не багато ні мало 700 тонн їжі на місяць та два мільйони літрів води щонайменше. Це – гігантська кількість, яку треба якось привести, розподілити, роздати. Ось такі хаби, де буде логістика, не лише боєкомплекту, а й звичайної їжі, теж є цікавими цілями під час ураження", – пояснив Михайло Притула.

Він наголосив, що у разі ураження таких важливих логістичних ланцюжків країна-агресорка Росія не зможе воювати.

За словами полковника, на території РФ та окупованих українських територіях є достатньо об’єктів, які можуть стати цілями для ураження українськими військовими. Головне, щоб було чим по них бити.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T. Доставка відбулася кілька днів тому – приблизно 16 квітня, повідомило видання Spiegel. Зазначається, що загалом Німеччина обіцяла передати для використання українськими військовими чотири такі комплекси протиповітряної оборони. Перший комплекс прибув в Україну у жовтні 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу. Резніков зазначив, що українські сили ППО освоїли їх так швидко, як тільки могли.

Нагадаємо, Китай висловив підтримку президенту Франції Еммануелю Макрону щодо організації перемовин між Києвом і Москвою для завершення війни країни-агресора Росії проти України. Позиція Пекіна "завжди була чіткою і зрозумілою", заявив речник китайського міністерства закордонних справ Ван Веньбін.

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