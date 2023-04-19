Україна отримала від Німеччини другу систему ППО Iris-T – Spiegel

Загалом Україні було обіцяно чотири такі системи. Першу з них наша держава отримала у жовтні 2022 року, тепер прибула друга.

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Україна отримала від Німеччини другу систему ППО Iris-T/ Diehl Defence, ОК "Восток"

Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T. Доставка відбулася кілька днів тому – приблизно 16 квітня.

Про це повідомляє видання Spiegel. Зазначається, що загалом Німеччина обіцяла передати для використання українськими військовими чотири такі комплекси протиповітряної оборони.

Перший комплекс прибув в Україну у жовтні 2022 року.

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Також повідомляється, що Єгипет, який замовив кілька систем у Diehl Defence, передав Україні вогневу частину.

Проте спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначає, що у нього станом на цей час немає інформації про отримання Україною другої системи ЗРК Iris-T. Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

Ігнат порадив дочекатися офіційної інформації з цього питання – від президента України, міністра оборони чи головнокомандувача ЗСУ.

Що відомо про IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

Варто зазначити, що на початку березня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що найближчим часом Україна отримає нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також зенітних ракетних комплексів Iris-T від ФРН.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Данія ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийняте до літа цього року. Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів, заявив в. о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Також раніше повідомлялося, що США планують надати Україні більше озброєння для боротьби з російською окупаційною армією. Зокрема, українські військові можуть додатково отримати більше танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley. Такою інформацією поділився прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, на передову вже доставлено кілька десятків 155-мм самохідних артилерійських установок M109L, які були передані Італією Україні в якості військової допомоги і відремонтовані на кошти США.

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