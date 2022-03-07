Жодного просування ворога за добу: Арестович розповів про успіхи української армії

Арестович розповів, що українські військові знищили російський військовий корабель/ facebook.com/ato.news

За минулу добу, 6 березня, російські загарбники не змогли ні трішки просунутися по українській території. Натомість українські військові мають суттєві перемоги.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу. Зокрема, він повідомив, що, за попередніми даними, захисники України звільнили Чугуїв.

Крім цього, їм вдалося втопити російський військовий корабель поблизу Одеси. Арестович зазначив, що це перші втрати флоту ворога у цій війні.

"Жодного просування ворога протягом доби. Жодного. Ми тримаємо наш прапор дуже високо. І це гарна доба", – наголосив радник голови ОП.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 7 березня окупанти втратили орієнтовно 11 тисяч солдатів, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 26 літаків, 68 гелікоптерів.

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