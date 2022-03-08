Наступ російських військ сповільнився - Арестович

Олексій Арестович / Скріншот

На тринадцятий день повномасштабної військової агресії Росії проти України просування військ армії ворога значно сповільнилося.

Про це повідомив Олексій Арестович під час чергового брифінгу 8 березня. Він зазначає, що на даний момент всі зусилля противника спрямовані на інформаційно-психологічну війну.

Він підкреслив, що противник вже не наступає швидкими темпами, і значно сповільнився. На окремих напрямках рух ворожої армії було зупинено зовсім.

"Ті сили, які продовжують рухатися вперед, рухаються малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози в тих місцях, які вони вказують у своїх інформаційних повідомленнях", - зазначив радник глави ОП.

Арестович заявив, що не досягнувши успіху ні на землі, ні на воді, ні на суші, противник почав застосують Інформаційно-психологічні методи боротьби з українським народом.

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Раніше Главред писав, що Арестович назвав три причини, за якими Росія пішла на переговори з Україною через два дні після початку війни.

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