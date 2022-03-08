Наступ російських військ сповільнився - Арестович

Головні зусилля ворога спрямовані на інформаційну війну.
На тринадцятий день повномасштабної військової агресії Росії проти України просування військ армії ворога значно сповільнилося.
Про це повідомив Олексій Арестович під час чергового брифінгу 8 березня. Він зазначає, що на даний момент всі зусилля противника спрямовані на інформаційно-психологічну війну.
Він підкреслив, що противник вже не наступає швидкими темпами, і значно сповільнився. На окремих напрямках рух ворожої армії було зупинено зовсім.
"Ті сили, які продовжують рухатися вперед, рухаються малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози в тих місцях, які вони вказують у своїх інформаційних повідомленнях", - зазначив радник глави ОП.
Арестович заявив, що не досягнувши успіху ні на землі, ні на воді, ні на суші, противник почав застосують Інформаційно-психологічні методи боротьби з українським народом.
Раніше Главред писав, що Арестович назвав три причини, за якими Росія пішла на переговори з Україною через два дні після початку війни.
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