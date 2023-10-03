"ЗСУ будуть абсолютно переоснащені": в ОП зробили сильну заяву про перебудову армії

Після переоснащення Збройних сил і перебудови оборонного комплексу українська армія стане конкурентною не лише у Європі, а й у всьому світі, наголосив Подоляк.

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В ОП зробили сильну заяву про перебудову армії/ колаж: Главред, фото: 36 ОБМП імені контр-адмірала Михайла Білинського, скрін

Війна в Україні запустила процес модернізації армії за стандартами НАТО. Оновлення ЗСУ є незворотнім процесом. Після цього українська армія стане конкурентною не лише у Європі, а й у всьому світі.

Сили оборони нашої держави матимуть експертизу, якій немає рівних у всьому світі. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.

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"У нас буде абсолютно переоснащена армія. Паралельно з цим буде перебудований сектор оборони з боку виробництва", – зазначив Подоляк.

У той же час він наголосив, що для досягнення такої мети потрібні певні стандарти. Тому важливо побороти корупцію, зокрема і в сфері оборони.

Подоляк зазначив, що раніше наша держава тільки продавала зброю, яку накопичила за радянських часів, але тепер Україна зосередилася на виробництві та інвестиціях у цій сфері.

"Крім нас, у такому обсязі в такій війні ніхто не використовував стільки зброї. Тому в нас буде найбільша експертиза щодо того, яке виробництво найперспективніше", – додав радник голови ОП.

Виробництво Україною власної зброї

У липні 2023 року в Мінстратегпромі заявили, що Україна має успіхи у виробництві власних ракет. Україна зараз впевнено рухається до збільшення виготовлення власної зброї. Основні сили спрямовуються на виготовлення власних ракет, і в цьому вже є певні успіхи, наголосив глава Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше повідомлялося, що в Україні налагодили потужне виробництво боєприпасів. У виробництві боєприпасів Україна внутрішньо вийшла на непогані результати, вважає Дмитро Кулеба.

Також у Зеленського зробили гучну заяву про те, що Україна налагодить виробництво систем ППО. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Україна має намір організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони. За його словами, для цього в нашу країну приїдуть відповідні фахівці для розробки дорожньої карти.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна почала виробництво гармат і снарядів "натівського" калібру. Він оголосив про створення Міжнародного Альянсу оборонних індустрій.

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