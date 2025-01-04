'Фіцо не до кінця зрозумів': експерт оцінив, наскільки серйозні погрози Словаччини

Постачання з Словаччини становить лише 15-20% від загальних енергоресурсів України, решта надходить з інших країн ЄС, розповів Михайло Гончар.

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Фіцо не вирішує, чи буде Україна зі світлом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН, facebook.com/robertficosk

Ключові тези Гончара:

У Фіцо немає важелів, щоб зупинити енергопостачання до України

Україна отримує від Словаччини лише 15-20% електроенергії, тому зупинка постачання не є критичною

Припинення постачання електроенергії Братисловою викличе жорстку реакцію ЄС

Рішення про припинення постачання електроенергії в Україну не входить у компетенцію Фіцо. Словацька енергосистема, як і українська, інтегрована в європейську енергетичну мережу ENTSO-E, тому одностороннє втручання у роботу енергоринку неможливе. Про це в інтервʼю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Він припустив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може спробувати імітувати аварію, через яку нібито не можна буде передавати електроенергію в Україну. Її могли б представити як технічну проблему, для усунення якої потрібен тривалий час. Такий крок, на думку Гончара, зашкодить Словаччині, оскільки викличе жорстку реакцію ЄС, зокрема Брюсселя.

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"Для нас це не буде серйозною проблемою, оскільки постачання зі словацького напрямку не є постачанням виключно від словацьких трейдерів. Там працюють європейські трейдери. Ми отримуємо звідти близько 15-20% енергоресурсів, не більше. Решта надходить з інших країн ЄС, зокрема з Угорщини, яка фактично лідирує за обсягами постачання", - пояснив експерт.

Гончар також зауважив, що, незважаючи на проросійську позицію угорського уряду, Орбан ніколи не використовував шантаж електроенергією. Експерт припустив, що прем'єру Угорщини, ймовірно, "пояснили, що так це не працює", оскільки це створює проблеми для угорського бізнесу.

"Фіцо, напевно, також "пояснювали", але, схоже, він не до кінця це зрозумів. Думаю, йому ще раз доступно пояснять, і ці погрози залишаться лише словами", - додав він.

Гончар наголосив, що Польща готова збільшити постачання електроенергії до України. Тому, за його словами, до погроз Словаччини припинити постачання слід ставитися спокійно й діяти за планом

"Ми не повинні сприяти агресору в його війні проти нас, оскільки транзит забезпечує експортні надходження Росії від продажу газу в Центральну Європу, тим самим частково фінансуючи війну. Хоча доходи від експорту російського газу вже не такі великі, як раніше, вони все ще відіграють роль у фінансуванні агресії проти України", - зазначив експерт.

Погрози Фіцо припинити постачання електроенергії - головне

Як повідомляв Главред, Україна вимушена імпортувати електроенергію через руйнування енергетичної інфраструктури в результаті російських ракетно-дронових атак.

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав погрожувати Україні припиненням постачання електроенергії через завершення контракту між "Газпромом" та українським "Нафтогазом" щодо транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Фіцо, ймовірно, отримав вказівки від президента Росії Володимира Путіна і намагається створити "другий енергетичний фронт" проти України.

Днями Фіцо виголосив нову погрозу. Цього разу він сказав, що Словаччина може не тільки припинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям.

Проте Україна продовжить отримувати електроенергію зі Словаччини, незважаючи на погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Словацький оператор системи передачі SEPS буде дотримуватись чинного договору та забезпечуватиме постачання електроенергії.

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Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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