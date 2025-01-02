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"Скоротимо підтримку": Фіцо почав погрожувати українським біженцям у Словаччині

Віталій Кірсанов
2 січня 2025, 20:34оновлено 2 січня, 21:28
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Роберт Фіцо визнав, що після припинення поставок російського газу через Україну загроз для словацьких домогосподарств немає.
Фіцо, біженці
Фіцо шантажує скороченням допомоги біженцям / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Про що сказав Фіцо:

  • Словаччина втрачає доходи від транзиту газу
  • Словацька влада зустрінеться з представниками України

Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й істотно скоротити допомогу українським біженцям. Таким чином словацька сторона має намір відповісти на припинення транзиту російського газу через українську територію. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Dennik N.

Фіцо визнав, що після припинення поставок російського газу через Україну загроз для словацьких домогосподарств немає. Але, за словами прем'єра, його країна втрачає доходи в розмірі півмільярда євро на рік від транзиту газу.

відео дня

Глава уряду Словаччини підтвердив чутки у ЗМІ, що представники словацького уряду зустрінуться з представниками України та Єврокомісії у вівторок, 7 січня, щоб обговорити зупинку транзиту. За його словами, Словаччина захотіла переговорів у Брюсселі, оскільки Україна "мала нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.

Після цього Фіцо хоче скликати коаліційну раду та уряд.

"Від імені Smer (правлячої партії - ред.) я оголошую, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції щодо припинення поставок електроенергії та значного скорочення підтримки українських громадян, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив Фіцо.

'Скоротимо підтримку': Фіцо почав погрожувати українським біженцям у Словаччині
/ Инфографика: Главред

Припинення транзиту російського газу - останні новини

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, завершивши п'ятирічний контракт між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", укладений 30 грудня 2019 року. Із 7-ї години ранку перестала діяти угода між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" щодо фізичних точок з'єднання газотранспортних систем двох країн.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що завершення транзиту газу в Європу через Україну не вплине на газопостачання для громадян України. Він запевнив, що держава забезпечить теплопостачання, а газ і тепло надходитимуть у домівки кожного українця.

Як повідомляв Главред, зупинка транзиту газу з Росії викликала обурення у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У відеозверненні він заявив, що цей крок змусить страждати країни ЄС, на відміну від Росії.

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Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна - Росія - Європейський Союз було підписано новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленості було досягнуто ще 20 грудня, проте підписи було поставлено за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу в Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати".""

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, яка передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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