"Факти смертей ретельно приховують": у Маріуполі загадково гинуть окупанти

За останні два тижні в тимчасово окупованому Маріуполі були виявлені тіла восьми вбитих російських військових.
Як повідомляє Маріупольська міська рада, тільки за останні два тижні в різних районах Маріуполя було знайдено вісім убитих військових РФ: "шістьох з них зарізали, двох – застрелили в потилицю".
За даними міськради, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.
"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", — йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляли, в захопленому РФ Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії.
Підкреслюється, що ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.
Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.
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