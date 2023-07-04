"Факти смертей ретельно приховують": у Маріуполі загадково гинуть окупанти

За даними міськради, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.

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Маріуполь / Колаж Главред, фото t.me/mariupolrada, pixabay

За останні два тижні в тимчасово окупованому Маріуполі були виявлені тіла восьми вбитих російських військових.

Як повідомляє Маріупольська міська рада, тільки за останні два тижні в різних районах Маріуполя було знайдено вісім убитих військових РФ: "шістьох з них зарізали, двох – застрелили в потилицю".

За даними міськради, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.

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"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", — йдеться в повідомленні.

Маріуполь / t.me/mariupolrada

Як раніше повідомляли, в захопленому РФ Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії.

Підкреслюється, що ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.

Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

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