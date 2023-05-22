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"Всюди було чутно": в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи

Юлія Куришко
22 травня 2023, 09:08 оновлено 22 травня, 09:50
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Вночі 22 травня, коли країна-агресор Росія обстрілювала Україну, в окупованому Маріуполі містяни також чули вибухи.
'Всюди було чутно': в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи
У Маріуполі пролунали потужні вибухи / колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com

Сьогодні вночі, 22 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі, що в Донецькій області, пролунали потужні вибухи. У різних районах міста впродовж ночі було чути щонайменше два вибухи.

При цьому протиповітряна оборона окупаційної армії намагалася працювати із житлових кварталів, про це у своєму Telegram повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, вночі в окупованому росіянами Маріуполі пролунало щонайменше два вибухи. Також він додав, що вкотре російська ППО працювала, ховаючись за мирними жителями захопленого міста.

відео дня

Місцеві жителі почали обговорювати вибухи близько 03.30 ночі. У Telegram-каналах мешканці тимчасово окупованого міста заявили, що чули вибухи у різних районах.

'Всюди було чутно': в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи
У Маріуполі чутно вибухи / скріншот: t.me/andriyshTime
'Всюди було чутно': в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи
Бавовна у Маріуполі / скріншот: t.me/andriyshTime

'Всюди було чутно': в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи
В окупованому Маріуполі вибухи / скріншот: t.me/andriyshTime

Наразі окупаційна "адміністрація" Маріуполя ніяк не прокоментувала нічні вибухи. Також окупанти не повідомляють, де саме був приліт у захопленому ними місті.

Дивіться відео про те, як Україна може повернути Маріуполь в цьому році:

"Бавовна" в окупованому Маріуполі

У Маріуполі прогриміли два потужні вибухи. Перший вибух був такої сили, що скло ходило ходуном. Після цього у місті почали лунати сигнали повітряної тривоги. Другий вибух було чутно з боку Азовсталі.

У Маріуполі та Токмаку прогриміли потужні вибухи. Місто було атаковане "далекобійними ракетами", повідомляють пропагандисти РФ. Зазначається, що нібито удар було завдано ЗСУ "з північного заходу".

Одним махом ліквідовано півсотні окупантів під Маріуполем. На місце вибухів було відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району.

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