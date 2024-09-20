F-16 міг потрапити у 'хмару уламків': ЗМІ дізналися причину катастрофи винищувача

Пілот Олексій Месь, який здійснював місію на F-16, ймовірно, потрапив у "хмару уламків" від російської ракети, пише Breaking Defense.

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Нові деталі катастрови винищувача F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Український літак F-16, яким керував льотчик Олексій Месь, ймовірно, зазнав катастрофи через влучання уламків збитої російської ракети. Інші українські літаки також могли вийти з ладу з тієї ж причини. Про це пише Breaking Defense.

Як зазначає портал, у ніч катастрофи Месь виконував завдання з перехоплення ворожих ракет і безпілотників, у співпраці з іншими F-16, системами Patriot та наземними батареями ППО.

За одним з можливих сценаріїв, після успішного перехоплення російської ракети F-16 випадково потрапив у "хмару уламків", що утворилася внаслідок вибуху. Уламки, які залишилися після знищеної ракети, пошкодили двигун і критично важливі компоненти літака, що призвело до його руйнування в повітрі.

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Пілот Олексій "Moonfish" Месь, ймовірно, загинув ще до того, як встиг би катапультуватися.

"У тебе є частки секунди, щоб вирішити, захопити ціль і випустити ракети класу "повітря-повітря" по цих ракетах, що летять. Вони летять із величезною швидкістю, і їх потрібно перехопити до того, як вони пролетять повз тебе", - заявив один із пілотів у коментарі Breaking Defense.

Як стверджує джерело Breaking Defense, Україна вже втратила чотири винищувачі - два МіГ-29 і два Су. Ці випадки раніше не привертали уваги, оскільки не йшлося про втрату дорогих і сучасних літаків, постачання яких обговорювалося протягом більше року.

Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Катастрофа винищувача F-16 - що відомо

Нагадаємо, 26 серпня винищувач F-16 розбився на території України. Під час катастрофи загинув льотчик-підполковник Олексій Мусь, який відбивав атаку Росії.

Одразу з'явилося декілька версій катастрофи. Спочатку причиною авіакатастрофи називали помилку пілота. Згодом у США заявили, що сумніваються, що F-16 розбився внаслідок "дружнього вогню" ЗРК Patriot.

Як повідомляв Главред, ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко заявив, що могли бути різні причини, які призвели до загибелі пілота і втрати винищувача.

Крім цього, після катастрофи винищувача F-16, західні союзники почали сумніватися в поспішній підготовці пілотів та введення літаків в бій всього через кілька тижнів після прибуття. The Wall Street Journal повідомляє, що іноземні пілоти часто потребують кількох місяців тренувань перед виконанням складних бойових місій.

Головкм ЗСУ Оександр Сирський заявив, що спеціальна комісія Міноборони України розслідує причини катастрофи винищувача F-16. Він також зазначив, що льотчик Олексій Месь, який загинув, у ту ніч знищив дві ворожі ракети.

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