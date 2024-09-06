Катастрофа змінила все: союзники переглядають плани швидкого навчання пілотів F-16

Західні партнери обговорюють, наскільки розумним рішенням буде зараз розгортати нові винищувачі в Україні.

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Програму для українських пілотів наразі залишають незмінною / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з відео

Після того, як під час відбиття ворожої атаки над Україною 26 серпня розбився винищувач F-16, серед західних союзників з'явилися сумніви щодо поспішності підготовки пілотів та введення їх в бій за кілька тижнів після прибуття.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на ознайомлених американських співрозмовників, офіційні особи розглядають те, наскільки розумним буде рішення розгорнути нові винищувачі для ведення бойових дій в Україні, якщо вони прибули в країну лише через декілька тижнів. Також під сумнівом залучення пілотів, які мали обмежені години підготовки на F-16.

Як аргумент до більш виважених рішень західні лідери згадують той факт, що іноземні пілоти навіть після завершення навчань місяцями літають на винищувачі, перш ніж виконувати складні місії в зонах бойових дій.

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"Катастрофа показує, що відбувається, коли ви намагаєтеся поквапити події", – наголосив один із співрозмовників.

Однак наразі планів щодо коригування поточної програми підготовки українських пілотів немає.

F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Катастрофа винищувача F-16 в Україні

Нагадаємо, винищувач F-16, який Україна отримала в якості військової допомоги з США зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Одразу з'явилося декілька версій подій. У США одразу заявили, що сумніваються, що один із переданих Україні F-16 розбився внаслідок "дружнього вогню" ЗРК Patriot.

Екс-заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що могли скластися різні причини, які призвели до загибелі пілота і втрати літака, тому на з'ясування всіх обставин знадобиться близько тижня.

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