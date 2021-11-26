"Їздити стане простіше": "Укрзалізниця" спростила свою найпопулярнішу послугу

Укрзалізниця спростила проїзд / УНІАН

Пасажирам регіональних поїздів більше не доведеться стояти в черзі в касу. Компанія "Укрзалізниця" змінила правила для проїзних документів в електричках.

Тепер довгостроковий квиток можна буде купити без оформлення бланків замовлення, які раніше було необхідно обмінювати на окремі квитки в касі вокзалу.

"Раніше пасажири при купівлі квитків на такі поїзди через офіційний сайт отримували на пошту бланк замовлення, який потрібно було обміняти в касі на проїзний документ. Пасажири з бланками замовлень не могли здійснити посадку на поїзд", - повідомили в п'ятницю, 26 листопада, в пресслужбі компанія.

Йдеться про потяги регіонального сполучення 800-ї нумерації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інспекції залізничного вокзалу в Києві 9 листопада спробував себе в якості машиніста поїзда. Главу держави посадили на місце водія, де йому розповіли про можливості нових поїздів.

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