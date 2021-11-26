УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Їздити стане простіше": "Укрзалізниця" спростила свою найпопулярнішу послугу

26 листопада 2021, 22:21

Тепер пасажирам стане жити простіше, відзначили в компанії.

Укрзалізниця
Укрзалізниця спростила проїзд / УНІАН

Пасажирам регіональних поїздів більше не доведеться стояти в черзі в касу. Компанія "Укрзалізниця" змінила правила для проїзних документів в електричках.

Тепер довгостроковий квиток можна буде купити без оформлення бланків замовлення, які раніше було необхідно обмінювати на окремі квитки в касі вокзалу.

"Раніше пасажири при купівлі квитків на такі поїзди через офіційний сайт отримували на пошту бланк замовлення, який потрібно було обміняти в касі на проїзний документ. Пасажири з бланками замовлень не могли здійснити посадку на поїзд", - повідомили в п'ятницю, 26 листопада, в пресслужбі компанія.

Йдеться про потяги регіонального сполучення 800-ї нумерації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інспекції залізничного вокзалу в Києві 9 листопада спробував себе в якості машиніста поїзда. Главу держави посадили на місце водія, де йому розповіли про можливості нових поїздів.

Читайте також:

viber
Укрзалізниця проїзний вартість проїзду оплата проїзду Укрзалізниця новини
Зараз ви переглядаєте новину «"Їздити стане простіше": "Укрзалізниця" спростила свою найпопулярнішу послугу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Кімнатні квіти виростуть удвічі швидше: як приготувати домашнє добриво з популярного фруктаКімнатні квіти виростуть удвічі швидше: як приготувати домашнє добриво з популярного фрукта Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в біду Крутий віраж долі та удача в кінці: про що попереджає Скорпіонів гороскоп на грудень 2021Крутий віраж долі та удача в кінці: про що попереджає Скорпіонів гороскоп на грудень 2021 Найкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площіНайкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площі Аномальна нерентабельність: в Україні може стати дефіцитним найпопулярніший продуктАномальна нерентабельність: в Україні може стати дефіцитним найпопулярніший продукт
23:07

Зустріч бути: Байден заявив про готовність до переговорів із Путіним та Зеленським

22:46

У світі миттєво впали ціни на нафтуВідео

22:21

"Їздити стане простіше": "Укрзалізниця" спростила свою найпопулярнішу послугуВідео

21:54

Президентський університет: як навчатимуться "люди майбутнього" і чого їм це коштуватимеВідео

21:42

Який дешевий продукт для покращує травлення - коментар експерта

Реклама
21:32

Серце і COVID-19: як вірус впливає на важливий органВідео

21:07

"Брешуть прямо в обличчя": клієнт Приватбанку поскаржився на черговий обман компаніїВідео

20:58

Більшість українців визнають Голодомор геноцидом нашого народу – опитування

20:40

"Викликає занепокоєння": ВООЗ оцінила новий варіант коронавірусу і дала йому назвуВідео

20:06

Погода на вихідні: потепління буде не єдиним сюрпризом для українців наприкінці листопадаВідео

20:03

Небайдужі поляки допомогли українцю знайти загублені гроші, які він хотів вислати родині

19:55

Геомагнітна активність зростає: як пережити ці магнитні буріВідео

19:40

Вчителька зіграла з восьмикласниками в гру на роздяганняВідео

19:21

Доісторичні мумії розсипаються при першому ж контакті з реальністюПогляд

19:00

Збірна України дізналася суперника у плей-офф відбору на ЧС-2022 з футболуВідео

18:54

Всі бояться мого другого терміну, Гордон зі штанів викидається, позорище - ЗеленськийВідео

18:22

В "Укрзалізниці" спростили купівлю квитків на регіональні поїздиВідео

18:16

Ахметов прокоментував заяву Зеленського про причетність до держперевороту

18:15

Таро прогноз на грудень 2021: яке майбутнє карти пророкують ЛевамВідео

18:11

Фінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідкаВідео

Реклама
18:08

Битва з РФ, ПВК Вагнера, "війна" з Ахметовим і конфлікт з Бутусовим: головне з марафону ЗеленськогоВідео

18:04

З дитячим візком йшла жвавою трасою: пенсіонерка у Дніпрі шокувала мережуВідео

17:32

Ода самотності та пристрасті: брудні танці Макса Барських у новому кліпі Tequila SunriseВідео

17:28

Прикмети на 27 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:20

"Через вас я не можу відпочити": Зеленський запросив журналіста УП до себе на день народження

17:10

Обов'язкова вакцинація проти COVID-19: кого можуть відсторонити від роботи з 9 грудняВідео

16:55

Зеленський звинуватив Ахметова в держперевороті - курс єврооблігацій різко впав

16:41

"Коли мене не стане": Jerry Heil заспівала пісню Сансара російського репера Басти українською мовоюВідео

16:25

"Я міцний хлопець, але...": про що шкодує президент Зеленський

16:19

Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

16:13

"Люди не бачать": Зеленський заявив про тисячі "посадок" в Україні

16:10

Новий штам COVID-19 з ПАР: чим він небезпечний і чому гірше "Дельти"

16:07

Військова операція ЗСУ щодо Донбасу - не сценарій для України: Зеленський назвав головну мету КиєваВідео

16:00

"Ми говоримо про чортзна-що": на пресконференції Зеленського посварилися журналістиВідео

15:51

Раніше ковід "душив" Європу, тепер – нас: Зеленський пояснив високу смертність в Україні

15:46

Ремонт об'їзної Хотина за програмою "Велике будівництво" повністю завершиться у 2022 році

15:42

В Україні спростили заміну оператора мобільного зв'язку при збереженні номера: подробиці

15:23

Майданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - Зеленський

15:21

Ханука 2021: коли відзначають, традиції і заборони дня, привітання зі святом

15:18

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

Реклама
15:12

Регіна Тодоренко зніметься в постільній сцені в химерному інопланетному образі

15:04

У Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворот

14:59

"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та групВідео

14:49

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

14:31

"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ

14:28

Є червоні лінії: Зеленський пояснив, чого не повинні робити олігархи в Україні

14:21

Зеленський розповів, чи відправить у відставку голову ОПВідео

14:18

"Краєчок ватрушки видно": Холостячка Ксенія Мішина побалувала шанувальників фото в бікіні

14:05

Білорусь "втомилася" від мігрантів і може спрямувати їх в Україну – МЗС ПольщіВідео

13:54

Турчинов - один з тих, хто втрачав Крим, а Порошенко - Донбас - ЗеленськийВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти