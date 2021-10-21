"Укрзалізниця" на вокзалах вакцинує і тестує на COVID-19: на яких станціях і скільки коштує

"Укразалізниця" на вокзалах вакцинує і тестує на COVID-19 / УНІАН

З 21 жовтня нинішнього року на найбільших залізничних станціях України запрацювали пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус COVID-19. Як повідомили в держкомпанії "Укрзалізниця", вакцинацію пропонують пройти безкоштовно, а ось за тест на COVID-19 потрібно буде заплатити 350 гривень.

За новими правилами, з 21 жовтня перед посадкою в поїзд далекого прямування пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту, або експрес-тесту на антиген.

На залізниці пункти експрес-тестування працюють на десяти вокзалах-Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

"Агентом залізниці у проведенні експрес-тестування стала "медична лабораторія CSD", саме ця компанія запропонувала найвигіднішу вартість послуг", − заявили в "Укразалізниці".

Пункти безкоштовної вакцинації працюють на п'яти залізничних вокзалах-Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

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В "Укрзалізниці" кажуть, що вже найближчим часом збільшуватимуть перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування на коронавірус.

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Нагадаємо, раніше, 11 жовтня Кабмін у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні змінив правила пасажирських перевезень. З 21 жовтня робота міжобласного транспорту в регіони жовтої, помаранчевої і червоної зон дозволена тільки в разі наявності у водіїв, екіпажів і пасажирів сертифікатів вакцинації або негативних тестів на коронавірус.

Нові правила не застосовуватимуться до міського транспорту та перевезень пасажирів у межах однієї області. Відповідальність за дотриманням нових правил покладається на перевізників.