Проїзд під питанням: "Укрзалізниця" посилить перевірки пасажирів

"Укрзалізниця" планує встановити пункти для експрес-тестів на вокзалах.
З 21 жовтня нинішнього року в силу вступають нові правила пасажирських перевезень. До таких нововведень українська влада вдалася з метою підвищення рівня вакцинації населення і тим самим зменшення темпів захворювань коронавірусною інфекцією.
У зв'язку з цим, "Укрзалізниця" планує встановити на вокзалах експрес-лабораторії для тестування пасажирів на наявність в їх організмах COVID-19. Мобільні пункти швидкого тестування будуть розгорнуті на найбільших вокзалах країни.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Ми звернулися до найбільших лабораторій, щоб безпосередньо на вокзалах розгорнути пункти, які зможуть надавати послуги експрес-тестування. Ведемо переговори, щоб це була мінімальна ціна для людей, які з якихось обставин не мають вакцини", - заявив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на брифінгу.
У компанії звернулися до пасажирів, щоб ті з розумінням поставилися до черг при посадці, які ймовірні через перевірку більшої кількості документів. Також в компанії рекомендують приїжджати на вокзал заздалегідь, зберігати спокій і дистанцію на пероні.
Більш того, в "УЗ" звернулися до Міністерства внутрішніх справ з проханням долучитися до перевірки документів і дотримання правил карантину.
"Стюарди і провідники насправді не мають повноважень висаджувати когось зі складу. Потрібно, щоб провідники поліції долучалися до перевірок і це контролювали. Важливо, щоб контролювали не тільки дорогу, а й неофіційних перевізників", - підсумував Перцовський.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як невакцинованим українцям потрапити в інше місто з 21 жовтня, назвавши єдиний можливий для цього варіант.
Нові правила пасажирських перевезень в Україні
- Кабінет міністрів 11 жовтня у зв'язку з погіршенням ситуації, пов'язаної з картиною захворюваності COVID - 19 в країні, прийняв рішення про зміну правил міжрегіональних пасажирських перевезень в Україні. Для поїздок в регіони жовтої, помаранчевої і червоної зони карантину буде потрібно сертифікат вакцинації або негативний тест на коронавірус. Правила почнуть діяти з 21 жовтня.
- В "Укрзалізниці" вже заявили, що провідники перевірятимуть наявність у пасажирів сертифікатів вакцинації або негативних тестів на коронавірус. Документи в поїздах Інтерсіті потрібно буде пред'явити ще при посадці, а не під час шляху.