Проїзд під питанням: "Укрзалізниця" посилить перевірки пасажирів

Укрзалізниця встановить мобільні пункти для тестування українців / УНІАН

З 21 жовтня нинішнього року в силу вступають нові правила пасажирських перевезень. До таких нововведень українська влада вдалася з метою підвищення рівня вакцинації населення і тим самим зменшення темпів захворювань коронавірусною інфекцією.

У зв'язку з цим, "Укрзалізниця" планує встановити на вокзалах експрес-лабораторії для тестування пасажирів на наявність в їх організмах COVID-19. Мобільні пункти швидкого тестування будуть розгорнуті на найбільших вокзалах країни.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Ми звернулися до найбільших лабораторій, щоб безпосередньо на вокзалах розгорнути пункти, які зможуть надавати послуги експрес-тестування. Ведемо переговори, щоб це була мінімальна ціна для людей, які з якихось обставин не мають вакцини", - заявив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на брифінгу.

У компанії звернулися до пасажирів, щоб ті з розумінням поставилися до черг при посадці, які ймовірні через перевірку більшої кількості документів. Також в компанії рекомендують приїжджати на вокзал заздалегідь, зберігати спокій і дистанцію на пероні.

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Більш того, в "УЗ" звернулися до Міністерства внутрішніх справ з проханням долучитися до перевірки документів і дотримання правил карантину.

"Стюарди і провідники насправді не мають повноважень висаджувати когось зі складу. Потрібно, щоб провідники поліції долучалися до перевірок і це контролювали. Важливо, щоб контролювали не тільки дорогу, а й неофіційних перевізників", - підсумував Перцовський.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як невакцинованим українцям потрапити в інше місто з 21 жовтня, назвавши єдиний можливий для цього варіант.

Нові правила пасажирських перевезень в Україні