Зеленський "порулив" новим потягом "УЗ" та проінспектував плацкарт

Володимир Зеленський відвідав Захід" нова залізниця " / скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський під час інспекції залізничного вокзалу в Києві 9 листопада спробував себе в якості машиніста поїзда. Главу держави посадили на місце водія, де йому розповіли про можливості нових поїздів.

Володимир Зеленський в рамках програми "Велике будівництво" відвідав Захід "Нова залізниця", повідомляє прес-служба офісу президента на сторінці в Facebook.

Разом з президентом перевіряли поїзд заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, прем'єр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

В ході інспекції Зеленському запропонували посидіти на місці машиніста. На що президент відповів, жартуючи: "Можемо швидко їхати. Нічого?". Його також ознайомили з інформацією про використання нових поїздів на нових маршрутах.

Володимир Зеленський оцінив новий плацкарт / скріншот з відео

"Ну, здорово, класно", - коментував президент.

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Після цього Зеленському показали плацкарти першого і другого класу. Сівши в крісло у вагоні, президент сказав, що"зручно".

Раніше ми розповідали, що в одному із залізничних пасажирських вагонів компанії Укрзалізниця полився потужний напір води прямо зі стелі. Про інцидент розповів у Facebook користувач Ігор Грумідський та опублікував відповідне відео.

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