"Це ніщо": Зеленський відреагував на зволікання заходу у постачанні Україні F-16

Вже 18 місяців західні партнери в процесі передачі Україні вкрай необхідних винищувачів. Зеленський прокоментував затримки.

https://glavred.net/ukraine/eto-nichto-zelenskiy-otreagiroval-na-promedlenie-zapada-v-postavkah-ukraine-f-16-10581869.html Посилання скопійоване

Зеленський пояснив, чому Україні вкрай необхідно отримати F-16 для захисту неба / Колаж: Главред, фото: flickr, Володимир Зеленський

Україна останні півтора роки проводить активну дипломатію з метою отримання від західних партнерів винищувачів F-16. З їхньою появою в українському небі військові зусилля були б активізовані з новою потужністю. Однак постачання літаків все ще залишається обіцянкою цього літа.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів президент України Володимир Зеленський. Він вкотре наголосив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб країна-агресор Росія не домінувала в повітрі і небо над Україною було розблоковане. Однак партнери все ще зволікають.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", - сказав він, зазначивши, що вдячний за те, що вже надано Україні. відео дня

Особливо гостро відчувається нестача обіцяних бортів у останні місяці, коли українській армії довелося стримувати російські війська на дуже довгій лінії фронту на сході країни.

Що відомо про BBC? Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Передача Україні винищувачів F-16 - що відомо

Нагадаємо, Україна планує отримати шість літаків F-16 вже цього літа, а до кінця року їх кількість може збільшитись до 20. Наразі країна, ймовірно, зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків.

Напередодні заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква прокоментував графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів. Він зазначив, що Україна має дані щодо дат передачі винищувачів, але деякі країни планують робити це протягом досить тривалого часу.

Раніше стало відомо, що Греція розглядає можливість вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30, щоб передати їх США для модернізації та подальшої відправки в Україну.

Інші новини про F-16 для України:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред