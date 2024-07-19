"Це ніщо": Зеленський відреагував на зволікання заходу у постачанні Україні F-16

Україна останні півтора роки проводить активну дипломатію з метою отримання від західних партнерів винищувачів F-16. З їхньою появою в українському небі військові зусилля були б активізовані з новою потужністю. Однак постачання літаків все ще залишається обіцянкою цього літа.
Про це в інтерв'ю ВВС розповів президент України Володимир Зеленський. Він вкотре наголосив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб країна-агресор Росія не домінувала в повітрі і небо над Україною було розблоковане. Однак партнери все ще зволікають.
"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", - сказав він, зазначивши, що вдячний за те, що вже надано Україні.відео дня
Особливо гостро відчувається нестача обіцяних бортів у останні місяці, коли українській армії довелося стримувати російські війська на дуже довгій лінії фронту на сході країни.
Що відомо про BBC?
Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.
За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.
Передача Україні винищувачів F-16 - що відомо
Нагадаємо, Україна планує отримати шість літаків F-16 вже цього літа, а до кінця року їх кількість може збільшитись до 20. Наразі країна, ймовірно, зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків.
Напередодні заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква прокоментував графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів. Він зазначив, що Україна має дані щодо дат передачі винищувачів, але деякі країни планують робити це протягом досить тривалого часу.
Раніше стало відомо, що Греція розглядає можливість вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30, щоб передати їх США для модернізації та подальшої відправки в Україну.
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