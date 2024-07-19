Росіяни мають локальні успіхи поблизу Куп'янська: наскільки важка ситуація - МВА

Начальник Куп'янської МВА зазначає, що росіяни збільшили кількість обстрілів Куп'янської громади та мають локальні успіхи по великій змузі лінії фронту.

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Росіяни змогли небезпечно просунутись на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Росіяни продовжують активні наступальні операції на Куп'янському напрямку і мають локальні успіхи на великих ділянках фронту. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін

За його словами, станом на зараз ситуація поблизу Куп'янська "вкрай тяжка". Він наголосив, що російські війська просуваються в напрямку до центральної частини Куп'янської громади, внаслідок чого відзачається зростання кількості обстрілів.

"Вночі ворог завдав удару авіабомбою. Це була півторатонна керована авіабомба, яка влучила в центральну частину міста Куп'янськ. На щастя, людей поряд не було. Постраждала велика кількість адміністративних, приватних та офісних будівель", - наголосив Беседін. відео дня

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації зазначив, що ворог продовжує тероризувати, руйнувати критичну та цивільну інфраструктуру.

Беседін зазначив, що від Куп'янська до Синьківки всього 6 кілометрів, і ворог постійно тисне в цьому напрямку. З іншого боку, відстань до Петропавлівки складає 8 кілометрів, де противник намагається прорватися і досягнув певних локальних успіхів.

"Тобто росіяни все ближче підходять до центральної частини населених пунктів Куп'янської громади", - зауважив Беседін.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики. Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що

Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

Бої на Куп'янському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються просуватися на Куп'янському напрямку, використовуючи раніше накопичені сили, щоб створити "больову точку". Про це заявив військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович.

Армія Росії продовжує наступати на кількох напрямках і досягла незначних успіхів, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Російський наступ на Харківщину, який розпочався у травні, не повністю реалізував їхні плани, але змусив українських захисників розтягнути свої сили, зазначив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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