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"Цієї осені буде бум": Резніков розкрив цікаві подробиці щодо українських БПЛА

Аліна Дембіцька
3 вересня 2023, 18:09 оновлено 3 вересня, 18:09
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Як зазначив глава українського оборонного відомства, майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.
Резников, ВСУ
Резніков розкрив цікаві подробиці щодо українських БПЛА / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що цієї осені очікується суттєве збільшення виробництва українських дронів. Про це він сказав в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Як зазначив глава українського оборонного відомства, майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося – це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже", - підкреслив Резніков.

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Українські дрони: що відомо

Нагадаємо, що екс-спікер Генштабу розкрив, чим атакували Кримський міст – застосували морські дрони-камікадзе. Створення цілого флоту морських дронів-камікадзе здатна призвести до блокади кораблів Чорноморського флоту РФ.

Безшумний водний дрон вели по супутнику. Експерти розповіли деталі про атаку на Кримський міст. Касьянов наголосив, що найефективніший варіант - застосування морських і повітряних дронів.

Пізніше стало відомо, як виглядає український морський дрон MAGURA V5. Такі морські дрони використовуються не лише для атак на ворожі об'єкти, але і для доставки вантажів і розвідки.

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війна в Україні Олексій Резніков війна Росії та України
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