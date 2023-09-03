"Цієї осені буде бум": Резніков розкрив цікаві подробиці щодо українських БПЛА

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що цієї осені очікується суттєве збільшення виробництва українських дронів. Про це він сказав в інтерв’ю агентству Укрінформ.
Як зазначив глава українського оборонного відомства, майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.
"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося – це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже", - підкреслив Резніков.відео дня
Українські дрони: що відомо
Нагадаємо, що екс-спікер Генштабу розкрив, чим атакували Кримський міст – застосували морські дрони-камікадзе. Створення цілого флоту морських дронів-камікадзе здатна призвести до блокади кораблів Чорноморського флоту РФ.
Безшумний водний дрон вели по супутнику. Експерти розповіли деталі про атаку на Кримський міст. Касьянов наголосив, що найефективніший варіант - застосування морських і повітряних дронів.
Пізніше стало відомо, як виглядає український морський дрон MAGURA V5. Такі морські дрони використовуються не лише для атак на ворожі об'єкти, але і для доставки вантажів і розвідки.
Вас може зацікавити:
- Війна може завершитись у 2023 році: президент озвучив найважливіші умови
- "Визріває неприємна ситуація": боєць ЗСУ розповів про бої на південному фронті
- У росіян шалені втрати: ЗСУ потужно "насипали" окупантам на Таврійському напрямку