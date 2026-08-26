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Італія таємно надасть Україні ракети проти балістики - La Repubblica

Віталій Кірсанов
26 серпня 2026, 22:33
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Українську ППО можуть посилити чотирма комплексами SAMP/T.
Італія таємно надасть Україні ракети проти балістичних ракет
Італія таємно надасть Україні ракети проти балістичних ракет / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Загальна вартість допомоги оцінюється майже в 3 млрд євро
  • Фінансувати поставки будуть за рахунок європейських кредитних механізмів

Італія готує новий масштабний пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони. За даними італійського видання La Repubblica, рішення про підтримку уряд країни нібито ухвалив кілька тижнів тому, а офіційно оформити його планують у спеціальному указі.

Очікується, що поставлене озброєння Україна зможе почати використовувати вже в жовтні. Головною складовою нового пакету мають стати чотири батареї SAMP/T NG - сучасні системи ППО, призначені, зокрема, для перехоплення балістичних ракет. Разом із комплексами Києву можуть передати ракети-перехоплювачі Aster 30.

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Крім того, пакет, за інформацією видання, включатиме сім радарів великої дальності. Шість із них виготовить французька компанія Thales, ще один - італійська Leonardo. Загальна вартість допомоги оцінюється майже в 3 млрд євро. Фінансувати поставки планують за рахунок європейських кредитних механізмів.

Виробництво Aster 30 в Україні

Як стверджує La Repubblica, підготовка нового пакету пов’язана з домовленостями між Італією та Францією, досягнутими в липні. Обидві країни беруть участь у спільному виробництві комплексів SAMP/T та ракет Aster 30, які призначені для захисту від повітряних і ракетних загроз.

Окремо розглядається можливість дозволити Україні самостійно виробляти перехоплювачі Aster 30 N1BT. Відповідне рішення можуть спільно ухвалити Париж і Рим.

Виробництво ракет безпосередньо на українській території дозволить у перспективі зменшити залежність Києва від поставок готових боєприпасів із європейських країн.

У України вже є дві батареї SAMP/T

Наразі українські Сили оборони мають у своєму розпорядженні дві батареї SAMP/T, які раніше передали Італія та Франція. За інформацією La Repubblica, системи вже продемонстрували ефективність у бойових умовах.

Однак з літа 2025 року виникли складнощі із забезпеченням цих комплексів боєприпасами. Запаси ракет Aster 30 в Італії та Франції значно скоротилися, що обмежувало можливості подальших поставок до України.

Тепер європейські країни мають намір збільшити виробництво перехоплювачів. Частину нових ракет Італія розраховує передати Україні вже до жовтня. Вони мають поповнити боєкомплект уже наявних SAMP/T та забезпечити роботу нових комплексів, які планується розгорнути.

Італія таємно надасть Україні ракети проти балістики - La Repubblica
Інфографіка: Главред

Що чекає на Україну взимку - коментар політолога

Навіть якщо США нададуть Україні дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, швидко компенсувати дефіцит засобів ППО не вдасться. Запуск такого виробництва потребуватиме не місяців, а кількох років. Про це повідомив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Показовим є досвід Німеччини, яка вже має розвинену оборонну промисловість, фінансування та необхідних фахівців. За словами Золотарьова, навіть за таких умов створення підприємства з випуску сучасної версії ракет-перехоплювачів виявилося тривалим процесом.

"У Німеччині було налагоджено виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot більш ранньої версії - PAC-2. А підприємство з виробництва PAC-3 почали будувати два роки тому, але завод, незважаючи на наявний технологічний та інженерний потенціал, кошти та фахівців, запрацює лише наприкінці цього року", - зазначив Золотарьов.

Поставки ракет для Patriot - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС Андрій Сібіга заявив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет для систем Patriot напередодні зими. Міністр зазначив, що триває пошук ракет PAC-2 і PAC-3 і що партнери подають "правильні сигнали". Він назвав мінімально необхідною кількістю не менше 300 перехоплювачів для перезимування.

Політолог Андрій Золотарьов заявив, що отримання дозволу США на виробництво високотехнологічної зброї залежить від зміни позиції президента США. Андрій Золотарьов підкреслив, що отримання ліцензії на Patriot вимагатиме врегулювання зовнішньополітичних умов. Виробництво, за його словами, потребуватиме мільярдів інвестицій і багатьох років роботи.

Україна отримала нові ракети для систем Patriot, ракети AIM, а також підтвердження про передачу кількох систем протиповітряної оборони Crotale з боєприпасами. Водночас Київ домовляється з партнерами про нові фінансові, енергетичні та оборонні пакети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Система ППО SAMP/T - що про неї відомо

SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.

SAMP/T може знищувати літаки на відстані від 3 км до 100 км і балістичні ракети на відстані від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет "Астер-30", що містяться на одній пусковій установці, можуть бути випущені в одному залпі за 10 секунд.

27 січня 2023 року під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Італії, де він зустрічався зі своїм італійським колегою Гвідо Кроцетто, було узгоджено спільну закупівлю 700 ракет "Астер-30" на суму близько 2 млрд євро. Також міністри обговорили деталі раніше узгодженої передачі комплексу SAMP/T Україні.

15 травня 2023 року Франція та Італія надали Україні перший зенітно-ракетний комплекс ЗРК SAMP/T.

У червні 2023 року в Україні розгорнули комплекс франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

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