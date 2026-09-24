Україна домовилася щодо ракет для Patriot - на ППО чекає серйозне посилення

Україна досягла домовленостей щодо постачання ракет для систем Patriot, повідомив президент.

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Україні передадуть ракети для Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

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Досягнуто домовленості щодо постачання ракет для систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості щодо нового пакету ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з представниками української громади в США.

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"Сьогодні ми домовилися, не буду говорити з ким, про постачання ракет для систем Patriot. Це важливе рішення", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що участь у заходах у рамках Генеральної Асамблеї ООН дозволила Україні посилити міжнародну підтримку.

За його словами, Київ підписав угоду про безпеку з Австралією - першу таку домовленість із країною, що не входить до НАТО та Європейського Союзу.

/ Главред

Виробництво ракет для Patriot: коли очікувати результату

Після заяви Дональда Трампа про можливе розгортання в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot фахівці оцінили реальні терміни реалізації такого проєкту.

Створити повноцінний виробничий ланцюжок за короткий період буде вкрай складно. Для цього Україні необхідно отримати відповідні технології, підготувати підприємства, закупити та змонтувати спеціалізоване обладнання, забезпечити виробництво кваліфікованими кадрами, а також організувати безперебійне надходження необхідних компонентів.

Експерти припускають, що за умови оперативного ухвалення всіх ключових рішень та за відсутності серйозних затримок перші ракети, виготовлені в Україні, можуть бути вироблені орієнтовно протягом одного-двох років.

Необхідність такого виробництва стає все більш очевидною на тлі нарощування Росією обсягів випуску балістичних ракет, зокрема боєприпасів для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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