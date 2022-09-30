"Це триндець": понад 5 тисяч окупантів в Лимані потрапили в оточення – Арестович

Арестович/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію в Лимані і заявив, що Кримському мосту нічого не загрожує, навіть якщо по ньому завдадуть удару ракетами ATACMS.

"Найбільша цифра, яку називають 5,5 тисяч осіб потрапили в оточення, найменша – 2,5 тисяч. Але їм триндец в тому чи іншому варіанті. Оточення - це завжди триндець", - заявив Арестович в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович також заявив, що ЗСУ і далі будуть звільняти тимчасово окупований РФ Крим.

"Там нічим бити по Кримському мосту. Те, що нам можуть дати, все одно нічого не можемо зробити... Кримському мосту ніф*га не загрожує, його можливо знищити тільки тактичною ядерною зброєю, або якщо у нього 300 "Томагавків" (багатоцільових високоточних крилатих ракет – ред.) прилетить одночасно, ну ладно, 100 або 50", - вважає він.

Як пояснив Арестович, навіть якщо ЗСУ завдасть удару по мосту ATACMS, ракети можуть збити до того, як вони долетять до цілі. Тому знищення мосту, за його прогнозом, малоймовірне.

Оточення окупантів під Лиманом

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України на Лиманському напрямку в Донецькій області проводять операцію по оточенню російського угруповання.

Операція знаходиться на завершальному етапі, повідомив представник Східної групи військ Сергій Череватий.

"Операція саме по оточенню цього угруповання. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, по яких він доставляв боєприпаси і живу силу", - сказав він.

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