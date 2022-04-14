"Це просто тупість": війська Росії вкрали у воїна ЗСУ і його дружини всі труси і взуття

Боєць ЗСУ зі сміхом попередив дружину, що її нижню білизну теж вкрали російські війська / Скріншот

Окупаційні війська Росії вкрали труси у бійця Збройних сил України та його дружини. Загарбники забрали собі і взуття. Військовий пожартував, що після таких дій у нього буде психологічна травма, оскільки якийсь росіянин відтепер відправиться до своєї дами в його білизні і кросівках.

У соціальній мережі Facebook поширилося відео, в якому український захисник розповів історію про те, як окупанти обікрали його будинок. Історія стала вірусною і набирає тисячі реакцій з коментарями.

Як розповів боєць ЗСУ, він повернувся до будинку, щоб перевірити, чи немає там будь-яких замінувань. Однак в результаті виявив, що окупанти вкрали не просто всі речі, а й нижню білизну.

"Ті москальські солдати вкрали всі мої труси. Передайте їх російським генералам - ну хто ж так робить?.. Дружина, у тебе теж трусів немає", - розсміявся український воїн.

Він також додав, що білизна не була якоюсь дорогою чи гламурною, проте її все одно вкрали. З будинку винесли і взуття.

читайте також"У кімнаті - в туалет?" Війська Росії поцупили у людей унітази у Чернігівській області"Це тотальний капець. Ой, не можу, прокляті мо**лі... Що в тій армії РФ відбувається, це така криза чи що? Дайте своїм солдатам хоч що-небудь", - додав військовий.

Боєць жартує, що через дії окупантів РФ у нього відтепер "психологічна травма".

"Адже якийсь Іван буде до своєї Марії йти в моїх кросівках і моїх трусах. Це просто тупість... але все буде Україна! Адже таку гидоту ми точно переможемо", - підкреслив українець.

Армія Росії краде у громадян України

У Мережі регулярно публікують кадри крадіжки російськими військовими різних речей в українців. Є й свідчення очевидців.

Один з російських військових, помічник гранатометника, вкрав автобус і катався на ньому в Україні. Однак його знайшли військові ЗСУ, які забрали автобус і ліквідували ворога.

У Мелітополі, а пізніше і у Херсоні, які тимчасово окуповані військами РФ, росіяни вкрали дорогу сільськогосподарську техніку. Вкрадену техніку було виявлено у Чеченській Республіці.

Крадуть росіяни і автомобілі. У таких містах, як Мозир, Гомель, Речиця, Наровля, Хойники та Єльськ виявлено цілі колони таких українських машин. Найбільше таких автівок було 5 квітня – тоді частина військових підрозділів виводилася з України.

Главред рекомендує: