"Кадирівці" у Херсоні вкрали комбайни у фермерів: техніку зафіксували у Чечні

Війська Росії знову вкрали комбайни в українських фермерів / t.me/Pravda_Gerashchenko/

Російські окупанти-"кадирівці" у Херсонській області вкрали у місцевих фермерів два комбайни. Сільськогосподарська техніка вже опинилася на території Чечні. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що в окупованій російськими військами Херсонській області "кадирівці" викрали у місцевих фермерів два комбайни. Система стеження показала, де вони знаходяться - у Чеченській республіці.

"Грізна" армія Путіна виявилася купкою нікчемних мародерів. Херсонські фермери повідомляють, що на початку війни у них вкрали два комбайни. Сьогодні вони з'явилися в Мережі, навігатор показав, що комбайни вже у Чечні", - підкреслив Антон Геращенко.

Війська РФ вкрали комбайни і у Мелітополі

Компанія Агротек 31 березня повідомила у Facebook про те, що напередодні посівного сезону у них у Мелітополі (окупованому армією РФ, - ред.) викрали два нових флагманських комбайна, трактор John Deere і сівалка. Техніка, вартість якої оцінюється в 1 мільйон євро, зникла після того, як дилерський центр пограбували російські війська.

Уточнюється, що вкрадено два комбайни John Deere (моделі S770 і S760), трактор John Deere M6195 і сівалка Vaderstad Tempo.

Система геолокації показала, що сільськогосподарську техніку вивезено до Чечні.

Комбайни з Мелітополя "знайшли" у Чечні / facebook.com/agrotek.in.ua

Комбайни з Мелітополя "знайшли" у Чечні / facebook.com/agrotek.in.ua

"Завдяки позиційним системам, встановленим на обладнанні, фахівці Агротек-Інвест зафіксували, що техніка наразі знаходиться на території господарства в селищі Закан-Юрт, у Чеченській республіці Росії. Ще один з доказів злочинних дій загарбників прямо напередодні посівної! Крадіжка сільгосптехніки - це, мабуть, помста за відмову постачань техніки John Deere до РФ", - підкреслили в Агротек.

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