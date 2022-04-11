На Чернігівщині окупанти заправилися іржавою водою замість солярки і вкрали гарбуз з холодильника

Житель Чернігівщині розповів про мародерство окупантів та грабежі місцевого населення / скріншот

Житель села Лосинівка Чернігівської області розповів, як російські окупанти увірвалися до нього додому загнали у двір вантажний автомобіль і почали вивантажувати всі цінні речі з гаража.

Загарбники вкрали телевізор, різні інструменти, два кондиціонери, шланги і навіть заморожений гарбуз з холодильника.

"В результаті блискуче проведеної військової операції рашистським оркам вдалося з боями захопити літню кухню. Їм сміливо протистояв старий дід з казанком. Московити віджали бендерівський телевізор, купу ганчірок та інструментів. Також захопили символ емансипації українських жінок - сирий гарбуз", - написав у Facebook керівник проекту Вольнодумці Ігор Волосянкін.

Крім того, місцевий аграрій розповів, що перед тим як окупанти зайшли в населений пункт, з території підприємства вивезли все паливо, а замість нього залишили воду з іржею і брудом. У підсумку окупанти злили собі воду замість дизельного палива.

Як повідомляв Главред, ЗСУ розгромили російських окупантів, які пограбували місцевих жителів. У загарбників знайшли тапки, цукор, принтер і кухонний комбайн.

У Бердичеві Житомирської області під варту взяли мародера, який обікрав квартири в окупованому Ірпені Київської області, заволодівши автомобілем та цінними речами біженців. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення грошової застави на суму майже 200 тис. грн.

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