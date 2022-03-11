Вкрали капці, принтер і кухонний комбайн: ЗСУ знищили російських окупантів, які грабували людей

ЗСУ розгромили російських окупантів, що грабували людей / соцмережі

ЗСУ розгромили російських окупантів, які пограбували місцевих жителів. Тепер награбоване росіянам не стане в пригоді.

"Від екіпажів цього танка Т-72Б і МТ-ЛБ мало що залишилося. Те, що залишилося випадково живим — поки бігає по полях, кинувши "героїчно" награбоване у наших людей. Тапки, цукор, принтер, і кухонний комбайн. Що в голові у тих тварин? Вбивці і мародери", - повідомили українські захисники в соцмережах, пише "ТСН".

Також були опубліковані фото "видобутку" російських мародерів:

соцмережі

соцмережі

Як повідомляв раніше глава МВС Вадим Денисенко, під Києвом в ніч на 10 березня бійці ЗСУ здійснили контратаку. Він повідомив, що захисники України ліквідували п'ять танків окупантів, і досі тривають артилерійські бої.

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