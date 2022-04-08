Гроші на крові: мародери РФ вивозять через Білорусь вкрадені в українців авто

Серед вкрадених авто не тільки легкові, а й вантажівки з маркуванням українських торгових брендів.
Російські окупанти грабують не тільки будинки мирних українців, а й викрадають їхні автомобілі.
Викрадені в Україні автомобілі мародери РФ переганяють через Білорусь в РФ. Відповідні фото публікують очевидці в Мережі.
Відзначається, що колони з вкраденими в Україні автомобілями помічені на дорогах Білорусі.
Серед них не тільки легкові авто, а й вантажівки з маркуванням українських торгових брендів.
Відзначається, що особливу концентрацію таких машин можна відзначити в Мозирі, Гомелі, Речиці, Наровлі, Хойниках і Єльську.
Уточнюється, що спочатку можна було говорити про те, що так військові ЗС РФ позначають свої особисті автомобілі, але при цьому на таких машинах практично завжди були відсутні держ. номери, що є прямим порушенням ПДР.
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"Найбільший трафік таких машин на білоруських дорогах був зафіксований 5 квітня, вже після початку відступу військ ЗС РФ з території України", - підкреслюється в повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.
Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.
За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.
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