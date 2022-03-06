Біля Одеси війська РФ перегруповуються і готуються наступати – Одеська ОВА

У Чорному морі продовжують курсувати російські кораблі.
Поблизу Одеси російські війська перегруповуються і готуються до можливого наступу.
Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, в одеському оборонному районі ніч пройшла доволі тихо.
"Війська противника перегруповуються і готуються до можливого наступу. У Чорному морі продовжують курсувати кораблі Військово-морського флоту Російської Федерації, але ситуація теж контрольована і наші засоби протиповітряної оборони та інші підрозділи Збройних сил України готові відбити напад противника", – зазначив Братчук.
Раніше повідомлялося, що під Одесою ЗСУ накрили вогнем десантний корабель РФ.
Пізніше стало відомо, що в Одеській області очікується висадка морського десанту російських окупантів. Влада регіону закликала рибалок і власників плавзасобів не пересуватися біля берегів Одещини, щоб не наражати себе на небезпеку потрапити під можливий вогонь і мінні загородження.
Також на території Одеської області сили протиповітряної оборони України збили три літаки РФ. При цьому всі пілоти ворожих повітряних суден були затримані.
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