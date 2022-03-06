Окупанти нещадно обстрілюють Бучу, вбивають навіть дітей

Бучу нещадно обстрілює армія РФ / Фото Reuters

Російські війська продовжують нещадно обстрілювати місто Буча в Київській області. Під удари потрапляють житлові будинки, автомобілі, гинуть мирні жителі та діти.

"Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, вбивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини", - йдеться в повідомленні Бучанської міської ради у Facebook.

Доставити гуманітарні вантажі неможливо. Місто знаходиться в облозі ворога.

"Щодня майже тисячу повідомлень отримуємо від жителів Бучі та населених пунктів громади про потреби в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій", - йдеться у повідомленні.

Люди сидять у підвалах. Вже кілька діб немає світла, тепла, зв'язку та Інтернету.

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Жителі також просять допомогти хворим і тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних.

Також агресор обстріляв будинки мирних жителів в Ірпені та Гостомелі Київської області. Горить житловий комплекс таунхаусів "Чеський двір". Інформації про постраждалих або загиблих поки що не надходило.

Будинок в Ірпені після ракетного удару / Фото соцмережі

Фото соцмережі

Як повідомляв Главред, 5 березня російські окупанти зірвали домовленості по "зеленому коридору" в Маріуполі та Волновасі, відкривши вогонь по мирних жителях. У цих містах серйозна гуманітарна катастрофа.

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