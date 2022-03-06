Окупанти нещадно обстрілюють Бучу, вбивають навіть дітей

Доставити гуманітарні вантажі в Бучу неможливо. Місто перебуває в облозі ворога. Вже кілька діб у місті немає світла, тепла, зв'язку та Інтернету.
Російські війська продовжують нещадно обстрілювати місто Буча в Київській області. Під удари потрапляють житлові будинки, автомобілі, гинуть мирні жителі та діти.
"Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, вбивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини", - йдеться в повідомленні Бучанської міської ради у Facebook.
Доставити гуманітарні вантажі неможливо. Місто знаходиться в облозі ворога.
"Щодня майже тисячу повідомлень отримуємо від жителів Бучі та населених пунктів громади про потреби в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій", - йдеться у повідомленні.
Люди сидять у підвалах. Вже кілька діб немає світла, тепла, зв'язку та Інтернету.
Жителі також просять допомогти хворим і тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних.
Також агресор обстріляв будинки мирних жителів в Ірпені та Гостомелі Київської області. Горить житловий комплекс таунхаусів "Чеський двір". Інформації про постраждалих або загиблих поки що не надходило.
Як повідомляв Главред, 5 березня російські окупанти зірвали домовленості по "зеленому коридору" в Маріуполі та Волновасі, відкривши вогонь по мирних жителях. У цих містах серйозна гуманітарна катастрофа.
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