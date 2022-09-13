"Це призведе до катастрофи": військовий експерт пояснив, коли Путін може оголосити мобілізацію в РФ

Путін / Reuters, Радіо Свобода, скріншот

Загальна мобілізація в Росії може статися в кінці цього року.

Як каже військовий експерт Михайло Самусь, в той же час це призведе до катастрофи в РФ.

"Путіну завжди не вистачало рішучості. Коли він робить рішучі кроки, він потрапляє в халепу. Він, як Кдбшник, дуже обережний, намагається перестрахуватися. Зараз він не наважується оголосити загальну мобілізацію, але потім може в самий недоречний час її оголосити - і це призведе до катастрофи", - підкреслив Михайло Самусь, передає ТСН.

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За його словами, зараз окупанти ще зберігають надію на шанси, що їх тактика "заморозки" Європи зіграє. Вони розраховують, що станеться дефіцит газу і нафти.

"Хоча якщо Європа зараз створить відповідні запаси, тоді вона зможе допомогти нам газом, а ми при вдалому сценарії допоможемо електроенергією. Путін спеціально створює напругу навколо Запорізької АЕС для того, щоб в Європі був дефіцит електроенергії. Він ставить саме цей компонент, відтягуючи мобілізацію. Але він її оголосить, коли зрозуміє, що енергетична карта не зіграла. Думаю, що це відбудеться в кінці зими – на початку весни", – підкреслив військовий експерт.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Глава Харківської ОВА Олег Синегубов 12 вересня зробив заяву про те, що ЗСУ на деяких напрямках вийшли на ділянки державного кордону з Росією. Військова операція триває. Ворог біжить вглиб фронту або на територію РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ армії України на харківському напрямку проходить навіть краще, ніж очікувалося.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що сили оборони України на Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів. Контрнаступ буде йти до тих пір, поки область не буде повністю звільнена від окупації Росії.

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