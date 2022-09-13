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Якщо Путін оголосить мобілізацію в Росії, він визнає поразку своїх військ в Україні – Жданов

13 вересня 2022, 17:16

Контрактники в Росії масово відмовлятися воювати в Україні після того, як ЗСУ розтрощили оборону окупантів у Харківській області, сказав Олег Жданов.

Путін війська РФ
У Росії відбудуться непередбачувані події, якщо Путін накаже росіянам йти до військкоматів - Жданов / Колаж УНІАН, Reuters

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін не ризикне оголосити загальну мобілізацію, оскільки побоюється соціального вибуху. Москва відчуває нестачу кадрів на війні проти України, проте російські контрактники масово відмовляються від участі в бойових діях після поразки окупантів у Харківській області. У такій ситуації Путін дав команду олігархам формувати приватні військові компанії. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що Путін не може оголосити мобілізацію на території РФ через ризики сплеску невдоволення в суспільстві.

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"Погляньте, що коїлося в російських пабліках. Вони рвали на шматки спочатку військових, генералітет. Один з російських блогерів навіть написав, що варто було б розстрілювати, як під час Першої світової війни, в нижній білизні, щоб одяг не зіпсувати. Потім пропагандисти федеральних каналів почали захищати генералітет. Мовляв, не стріляйте в піаніста — він грає, як уміє. Генерали воювали, як могли. Вони виконували наказ. А хто його віддав? Головнокомандувач. А хто Головнокомандувач? Путін. Якщо тепер Путін скаже, що всім — до військкоматів, тому що армія не може, я навіть не уявляю, що там буде", - зазначив Жданов.

За його словами, в Росії вже змушені призупинити відправку в Україну своїх резервів. Контрактники масово відмовляються воювати після того, як ЗСУ практично вибили російських окупантів з Харківської області.

Також експерт додав, що є відомості, згідно з якими Путін дав команду олігархам формувати приватні військові компанії.

"Ніхто не хоче вмирати. За що вмирати? За ідеї Путіна? За Радянський Союз? Там половина контрактників не пам'ятають, що таке Союз — або були дітьми, або ще не народилися. Тому є інформація, що Путін наказав олігархам формувати приватні військові компанії", - підкреслив Олег Жданов.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 12 вересня заявив, що сили оборони України на деяких ділянках фронту вийшли на державний кордон з РФ. Операція триває. Ворог тікає вглиб фронту або на територію російської держави.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що контрнаступальна операція ЗСУ на Харківщині проходить навіть краще, ніж очікувалося. За його словами, дії українських військових показують - Росію можна перемагати на полі бою. Однак святкувати перемогу поки зарано, адже ворог може провести контратаку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ на Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів. Контрнаступ триває і триватиме, доки всі райони регіону не будуть звільнені від російської окупації.

Дивіться відео ТСН - як зустрічають бійців ЗСУ на звільнених територіях Харківщини

Інші новини:

Володимир Путін війська Росії мобілізація в армію Олег Жданов війна Росії та України
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