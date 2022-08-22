Бойовики ОРДЛО хочуть почати "масову мобілізацію": у розвідці повідомили подробиці

У " ДНР " готують примусову мобілізацію / news.dn.ua

Окупанти "ЛНР" вже з 1 вересня мають намір оголосити про початок "масової" мобілізації, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, в окупованому Сватовому на Луганщині так званий "глава ЛНР" Леонід Пасічник анонсував початок масової мобілізації 1 вересня.

Мобілізація відбуватиметься у два етапи:

мобілізація населення з паспортами "ЛНР" і РФ, а також тих, хто відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

За даними ГУР, в окупований Довжанськ (раніше - Свердловськ) прибули росгвардійці для пошуку і затримання дизертирів в лавах військовослужбовців "Л/ДНР" і ЗС РФ. Вони вже провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.

Як повідомляв Главред, у полоні окупантів у так званій "ДНР" помер британець Пол Урі. Загарбники відразу почали розповідати, нібито причина його смерті - "хронічні хвороби".

Урі взяли в полон в кінці квітня, помер він 10 липня. Британець не був військовим, він був волонтером в одній з громадських організацій. Разом з іншим громадянином Великобританії – Діланом Хілі – він намагався 25 квітня провести гуманітарну рятувальну місію. Чоловіки намагалися проїхати через блокпости на контрольовану російськими військовими територію, щоб врятувати і вивезти мирних жителів. Однак окупанти їх затримали і звинуватили в тому, що вони - нібито "найманці".

Крім того, в Україні загинув 52-річний громадянин США Стівен Д. Забельскі. Воїн був убитий в бою біля Дорожнянки на Запоріжжі 15 травня. Як говориться в некролозі, у чоловіка залишилася дружина, п'ятеро прийомних дітей, сім братів і сестер.

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