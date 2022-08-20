Повторна повістка: юрист пояснив, коли її вручатимуть під час мобілізації

Юрист пояснив, коли повістку повторно вручатимуть під час мобілізації / колаж фото УНІАН

Військовозобов'язані люди в Україні можуть отримувати повістку в рамках мобілізації повторно. Про це повідомляє портал "Факти" з посиланням на коментар юриста Ростислава Кравця.

"Звичайно, повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин її не отримала. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, щоб з'ясувати придатність до служби", ‒ розповів він.

За словами Кравця, повторні повістки можуть направляти у разі, якщо вручити її перший раз не вдалося, або ж людина так і не прийшла до військкомату після отримання першої.

Далі, юрист нагадав, що за ухилення від мобілізації або неявку до військкомату в Україні передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Йдеться штрафі або позбавленні волі на строк від трьох до п'яти років.

"Однак навіть сплата штрафу або арешт не звільняють військовозобов'язаного від мобілізації", ‒ підсумував Кравець.

Воєнний стан в Україні

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

15 серпня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 21 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

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