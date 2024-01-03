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ЗСУ утримують плацдарм на Херсонщині: відбито всі атаки РФ - ISW

Анна Ярославська
3 січня 2024, 07:29
1 і 2 січня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.
ВСУ, Херсонська область
ЗСУ відбили всі атаки росіян на лівому березі Херсонської області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські війська продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області й відбивають атаки російських окупантів в районі Кринок. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW розповіли про ситуацію на південному фронті. Як йдеться у звіті, позиційні бої тривали в районі кордону Донецької та Запорізької областей 1 і 2 січня, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бойові дії на південь та південний захід від Великої Новосілки поблизу Урожайного, на захід від Старомайорського, на північ від Приютного та на південь від Новодарівки.

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31 грудня російський блогер заявив, що війська РФ нібито просунулися в невизначеному районі між Новопрокоповкою і Вербовим. Російський "воєнкор" 1 січня заявив, що українські сили відбили невизначені позиції на південь від Вербового.

Українські та російські джерела заявили 1 і 2 січня, що позиційні бої тривали на захід і південь від Роботиного, а також поблизу Вербового і Новофедорівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини російського 234-го десантно-штурмового полку (ВДВ) і 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади просувалися на захід від Роботиного з Копані.

1 і 2 січня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. 1 січня українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Кринок.

Російські сили, як повідомляється, завдали удару бомбами FAB-1500 по українських позиціях в Качкарівці 1 січня.

Карти боїв-Херсонська область
Карти боїв - Херсонська область / understandingwar.org

Як повідомляв Главред, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, розширюючи зайнятий плацдарм.

Тим часом російські окупанти намагалися "вибити" українських військових з важливих плацдармів на лівобережжі Дніпра.

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