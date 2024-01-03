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ЗСУ пішли вперед на півдні: вибили окупантів і захопили нові позиції

Олексій Тесля
3 января 2024, 08:07
Сили оборони відбили атаку противника і зуміли просунутися вперед.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ просуваються вперед на фронті / Колаж 28-а ОМБр, Міноборони РФ

В цілому, за минулу добу на фронті сталося 57 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Авдіївський напрямок

Як говориться в повідомленні в Facebook, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку за минулу добу відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області. На південний схід від Новобахмутівки ЗСУ поліпшили тактичне положення.

Запорізький напрямок

Також повідомляється, що на Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. У районі Вербового українські війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.

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Куп'янський напрямок

Разом з тим, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону української армії.

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати окупанти не залишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так за минулу добу противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках. Українські захисники відбивають активні піхотні атаки російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ знищили морпіхів з "елітної" бригади РФ. Запорукою успішних дій ЗСУ стала злагоджена спільна робота кількох підрозділів.

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Авдіївка Запорізька область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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