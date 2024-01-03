ЗСУ "перемелюють" штурмові групи РФ і розширюють плацдарм на Лівобережжі

Росіяни формують невеликі штурмові піхотні групи, які не використовують бронетехніку.

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ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада , 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

В районі Кринок на Лівому березі Дніпра на Херсонщині окупанти атакують українські позиції, намагаючись вибивати Сили оборони із закріплених позицій, розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Як підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону, росіяни формують невеликі штурмові піхотні групи, які практично не використовують бронетехніку для захисту особового складу.

За її словами, українські військові продовжують закріплення і спроби розширити плацдарм у згаданому районі: "Це надзвичайно важка робота".

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Представник Сил оборони півдня уточнила, що окупанти здійснюють численні штурми, а також стали більш активно застосовувати БПЛА, при цьому вони використовують різні модифікації БПЛА, які скидають з безпілотників осколкові боєприпаси.

"Тобто розуміючи, що авіація – це дуже ризиковано, вони намагаються тиснути з повітря саме таким чином", — додала Гуменюк.

Що кажуть У Генштабі

Як говориться в зведенні Генштабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму.

Незважаючи на значні втрати окупанти не залишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так за минулу добу противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бої на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку. Українські захисники продовжують утримувати плацдарм на Лівому березі Дніпра.

Як раніше повідомлялося, війська РФ потіснили ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть з російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, речник прес-центру Сил оборони півдня України розповіла, що окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по правобережній частині Херсонської області. Збройні Сили України відповідають на це, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню.

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