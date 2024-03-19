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"Це обов’язок України": у ГУР відповіли, чи допомагають російським добровольцям

Альона Вороніна
19 березня 2024, 13:49
Російські добровольці прийшли допомагати нам боротися проти Путіна і російських окупантів, вони  беруть участь у серйозних операціях, сказав Юсов.
Российские добровольцы
У ГУР відповіли, чи допомагають російським добровольцям/ колаж: Главред, фото: Telegram Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон

Головне управління розвідки Міноборони України допомагає російським добровольчим формуванням "Російський добровольчий корпус", "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон", які зараз ведуть бойові дії на території країни-агресорки Росії.

Про це заявив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що це є обов’язком України, адже ці люди прийшли допомогти українцям боротися проти російських окупантів.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі, обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна", – наголосив Юсов.

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Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

У той же час керівник штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександр з позивним "Фортуна" в ефірі телемарафону 19 березня зазначив, що російські добровольці продовжують наступати у прикордонних з Україною регіонах країни-агресорки Росії, вони просуваються по всій лінії зіткнення. Він додав, що, російські добровольці задіяли всі резерви для бойових дій.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях

Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої.

Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область.

Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.

Операція ополченців у Росії триває.

Бої російських добровольців на території РФ

Нагадаємо, 12 березня ополченці Росії заявили, що взяли під контроль Тьоткіно Курської області. Пізніше бійці Легіону "Свобода Росії", які й опублікували повідомлення, уточнили про бої за населений пункт. 13 березня російські добровольці зайняли частину населеного пункту в Курській області. Вони показали кадри з Тьоткіно і заявили про бої з військовими формуваннями Кремля.

14 березня у Білгороді були вибухи після заяви добровольців РФ про удари. Добровольці РФ, що воюють проти Путіна, анонсували удари по військових об’єктах окупантів на Білгородщині та Курщині і дали росіянам 1,5 год на евакуацію. Після цього пролунали вибухи.

Потім стало відомо, що російські добровольці увійшли у ще одне село в країні-агресорці – Горьківське – і захопили місцеву адміністрацію. На підтвердження російські добровольці опублікували фото, на якому тримають в руках вивіску адміністрації Горьківського сільського поселення.

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ГУР Легіон Свобода Росії Російський добровольчий корпус (РДК) Андрій Юсов Операція російських добровольців
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