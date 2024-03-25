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З БЧ у пів тонни: РФ вдарила по Києву новітніми ракетами – ЗМІ розкрили деталі

Олексій Тесля
25 березня 2024, 17:03
Залишається питання, звідки було здійснено пуск - зі стаціонарного БКР "Утьос", чи комплексу "Бастіон".
Циркон
РФ вдарила по Києву ракетами Циркон / Колаж: Главред, Фото: defence-ua.com, скріншот

Для удару по Києву в понеділок, 25 березня, країна-агресор РФ використала свою новітню ракету - ЗМ22 "Циркон", уламки якої знайшли в межах міста. Раніше ворог уже запускав таку ракету по Києву 7 лютого, а її уламки впали на дорогу в Деснянському районі.

Про те, що сьогодні РФ била по Києву ракетами "Циркон" свідчить результат першочергового аналізу уламків двох збитих ракет, що впали в межах столиці, пише Defense Express із посиланням на власні джерела.

При цьому в руках фахівців опинилися більш інформативні уламки "Циркону". Вони дадуть змогу провести глибший аналіз, дати точну відповідь на тип двигуна, систему наведення, використання матеріалів.

відео дня
Циркон
/ defence-ua.com

Уточнюється, що ворог атакував столицю України "Цирконом" із поки що окупованого Криму. При цьому наразі залишається під питанням звідки саме було здійснено пуск - зі стаціонарного БКР "Утьос", також відомий як "Об'єкт-100" - "Сотка", чи модернізованого мобільного комплексу берегової оборони "Бастіон".

Видання додає, що досі не було жодної фотографії ракети ЗМ22 "Циркон", лише малоякісні відео з її пуском. Під питанням залишаються і її характеристики, бо в РФ спочатку заявляли про дальність у 400 км і швидкість у 6 Махів, згодом про 600 км, потім про 1000 км і з 9 Махів. Вага бойової частини в різних джерелах декларується на рівні від 300 до 500 кг.

Циркон
/ defence-ua.com

Що таке ракета Циркон?

Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів.

За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).
Висота польоту: 30-40 км.

Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис.

Довжина ракети: 8-9, 5 м.

Вага бойової частини: 300-400 кг.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, під час ворожої ракетної атаки на Київ у понеділок було зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці.

У Печерському районі Києва було зруйновано триповерхову частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука, де були спортивна зала, конгрес-хол і виставковий центр. Загиблих немає, травмовано завідувачку лабораторії Академії, її госпіталізували. Раніше повідомлялося про дев'ять постраждалих.

Відомо, що українська ППО знищила дві балістичні ракети. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Віталій Кличко озвучив наслідки ракетного удару по Києву. Унаслідок сьогоднішньої атаки ворога немає влучень у багатоповерхові житлові будинки. Відомо про 5 постраждалих. З них двоє перебувають у лікарні.

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